Кадыров безотлагательно обратился к Лукашенко и белорусам - чего требует глава Чечни

31 августа глава Чечни Рамзан Кадыров решил публично поздравить действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, с днем рождения. Кроме того, скандальный политик призвал белорусский народ "сохранить действующую власть". Также Кадыров в своем стиле вспомнил про "многолетнюю успешную и мудрую политику Лукашенко", подчеркнув, что "под его руководством Беларусь стала одной из стран, которая наиболее стабильно развивается в постсоветском пространстве". Что интересно, белорусов, которые протестуют, глава Чечни назвал неблагодарными. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Telegram канал Рамзана Кадырова.

"К сожалению, не все ценят и дорожат достигнутыми прекрасными результатами. Сегодня мы видим, что некоторые силы пытаются разрушить мир и порядок в Беларуси. Подобные действия и в целом лозунги, как правило, приводят к кровопролитию и к затяжному кризису, что приводит к упадку страны", — заявил Рамзан Кадыров.

По его мнению, чеченский народ как никто другой знает, какие страдания и разруху несет война.

"Мы пережили две такие трагедии, которые унесли в конечном итоге сотни тысяч жизней, оставили калеками столько же людей и превратили в руины города, райцентры, села. Поэтому пользуясь случаем, я прошу народ Беларуси поддержать в эти трудные дни своего президента и дать отпор силам, заинтересованным во внутреннем расколе братской нам страны. Уверен, что граждане великой и самобытной страны найдут силы и выдержат это испытание, сохранят действующую власть и продолжат путь процветания", — цинично отметил Рамзан Кадыров.

Что важно понимать, ставленник Владимира Путина в Чечне Рамзан Кадыров получает поддержку из Москвы и имеет свободу рук для управления этой республикой как личной вотчиной в обмен на преданность главе Кремля.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что главная соперница Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская, которая возглавляет оппозицию Беларуси, неожиданно для всех заявила о готовности обратиться за помощью к российскому президенту Владимиру Путину.