Сразу три страны нанесли удар по режиму Лукашенко - что известно

Против представителей режима Александра Лукашенко ввели новые санкции — их совместно согласовали правительства Латвии, Литвы и Эстонии. Прежде всего это — персональные рестрикции, которые ограничивают въезд. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство иностранных дел балтийских государств.

По данным ведомств, пока список состоит из 30 человек, однако позже его можно дополнять.

"Эти люди своими личными решениями организовали и поддержали фальсификации 9 августа, на выборах президента Беларуси, а также поддержали жестокое подавление мирных протестов", — отметили в МИД Латвии.

Подчеркивается, что каждая из упомянутых стран на официальном уровне отказалась признавать результаты упомянутых вибро.

Номером один в списке стал сам Александр Лукашенко. Далее список выглядит следующим образом:

Виктор Лукашенко;

Игорь Сергиенко;

Максим Рыженков;

Ольга Чуприс;

Дмитрий Крутой;

Геннадий Богдан;

Лидия Ермошина;

Вадим Ипатов;

Елена Дмухайло;

Светлана Кацуба;

Игорь Плышевский;

Олег слижевский;

Ирина Целиковец;

Андрей Равка;

Валерий Вакульчик;

Иван Тертелю;

Иван Носкевич;

Алексей Волков;

Сергей Аземша;

Андрей Смаль;

Александр Конюк;

Юрий Караев;

Геннадий Казакевич;

Александр Барсуков;

Сергей Хоменко;

Юрий Назаренко;

Роман Мельник;

Олег Шаблико;

Иван Кубраков.

Напомним, само голосование 9 августа стало точкой начала для массовых протестов, которые продолжаются уже более трех недель. Тысячи белорусов возмутились политикой Лукашенко, направленной на удержание власти любой ценой, этих активистов поддержали за рубежом — в Евросоюзе, Соединенных Штатах, Украине и других регионах.

Как сообщал ONLINE.UA, Тихановская хочет начать диалог с Александром Лукашенко, исполняющим обязанности президента Беларуси. В ЕС уже заявили о готовности поддержать эти переговоры. При этом в штабе Тихановськой рассказала, к чему стоит готовиться белорусам, если власть все же перейдет в оппозицию.