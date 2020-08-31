У Путина приняли новое неадекватное решение после громкого скандала - в чем дело

Как уже упоминалось ранее, 6 августа власти Словакии приняли решение выслать 3 российских граждан, работавших в стране в качестве разведчиков под дипломатическим прикрытием.

Стоит обратить внимание на то, что высылке российской "дипломатической" тройки предшествовало несколько серьезных выводов о ее деятельности на службе у российских спецслужб.

Источники, близкие к силовикам, продолжают утверждать, что это были "разведчики с дипломатическим паспортом", что является распространенным способом прикрытия российских агентов.

Сейчас распространена версия, что высылка этой тройки вероятно связана с прошлогодним убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в центре немецкой столицы, которое было спланировано и организовано российской контрразведкой.