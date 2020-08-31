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У Путина приняли новое неадекватное решение после громкого скандала - в чем дело

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У Путина приняли новое неадекватное решение после громкого скандала - в чем дело Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

31 августа команда главы Кремля Владимира Путина неожиданно для всех решила выслать трех сотрудников посольства Словакии в Москве в ответ на высылку трех российских дипломатов. Согласно последним данным, в понедельник в Министерство иностранных дел РФ безотлагательно вызвали словацкого посла, которому заявили о "решительном протесте в связи с безосновательной высылкой в августе этого года трех дипломатических сотрудников посольства России в Словакии". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт МИД РФ.

"Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как таковой, что противоречит традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами. Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве", — отметили представители российского ведомства.
Как уже упоминалось ранее, 6 августа власти Словакии приняли решение выслать 3 российских граждан, работавших в стране в качестве разведчиков под дипломатическим прикрытием. Стоит обратить внимание на то, что высылке российской "дипломатической" тройки предшествовало несколько серьезных выводов о ее деятельности на службе у российских спецслужб. Источники, близкие к силовикам, продолжают утверждать, что это были "разведчики с дипломатическим паспортом", что является распространенным способом прикрытия российских агентов. Сейчас распространена версия, что высылка этой тройки вероятно связана с прошлогодним убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в центре немецкой столицы, которое было спланировано и организовано российской контрразведкой.
 
Как сообщал ONLINE.UA, недавно международное сообщество шокировал новый громкий скандал, в эпицентре которого традиционно оказалась команда главы Кремля Владимира Путина — официально стало известно, что Министерство иностранных дел Норвегии приняло решение немедленно выслать из страны российского дипломата, который проводил встречи с задержанным ранее шпионом.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, Словакия, скандал, Кремль, РФ, дипломати, высылка дипломатов
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