У Путина приняли новое неадекватное решение после громкого скандала - в чем дело

31 августа команда главы Кремля Владимира Путина неожиданно для всех решила выслать трех сотрудников посольства Словакии в Москве в ответ на высылку трех российских дипломатов. Согласно последним данным, в понедельник в Министерство иностранных дел РФ безотлагательно вызвали словацкого посла, которому заявили о "решительном протесте в связи с безосновательной высылкой в августе этого года трех дипломатических сотрудников посольства России в Словакии". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт МИД РФ.
"Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как таковой, что противоречит традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами. Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве", — отметили представители российского ведомства.