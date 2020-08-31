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Полностью соответствует интересам - у Зеленского шокировали заявлением об идеях Фокина

Политика | Читати новину українською
Полностью соответствует интересам - у Зеленского шокировали заявлением об идеях Фокина Андрій Єрмак (фото — president.gov.ua)

Офис президента Украины выступил с призывом отделять официальную позицию Киева по Донбасса и личное мнение Витольда Фокина — заместителя главы украинской делегации в ТКГ. Руководитель администрации Андрей Ермак напомнил о соблюдении "красных линий". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

По словам Ермака, Фокин де-факто говорит о выполнении минских договоренностей — первой и второй редакций.

"И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины", — отметил он.

Даже в минских соглашениях не говорится об особом статусе ля всех районов Донецкой и Луганской областей — речь идет исключительно об ОРДЛО.

"Есть четкие красные линии, которые неоднократно оценивал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины", — подчеркнул Ермак.

Напомним, недавно Фокин заявил, что предпочел бы особый статус всему Донбассу без исключения, а не только оккупированным районам. Также он упомянул якобы необходимость полной амнистии для боевиков.

Первый премьер-министр независимой Украины получил должность в ТКГ по инициативе ее нового руководителя Леонида Кравчука.

Как сообщал ONLINE.UA, инициативу по полной амнистии для боевиков террористических группировок на Донбассе нельзя воплотить в жизнь, утверждает парламентский спикер Дмитрий Разумков. Таким образом он прокомментировал резонансную инициативу Витольда Фокина — участника украинской делегации в трехстороннем контактной группе.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Андрей Ермак, полмтика, Украина, Донбасс, Витольд Фокин, ОПУ, Владимир Зеленский, война, амнистия
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