Я требую - в партии Зеленского разгорелся новый конфликт

Член команды президента Владимира Зеленского и глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблеи НАТО Егор Чернев выступил с неожиданным требованием — он хочет, чтобы власти страны исключили из украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина, который недавно предложил идею полной амнистии для пророссийских боевиков на Донбассе. По словам народного избранника, не может быть амнистии для боевиков, которые убивали украинских военных и особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей. Свою позицию нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев озвучил на своей Фейсбук-странице, передает ONLINE.UA.

"Хочу напомнить господину Фокину, что каждый метр украинской земли в Донецкой и Луганской областях, удалось отстоять, отбить, выгрызть из лап российских и пророссийских наемников, пропитанные кровью украинских воинов, моих собратьев. И вы, господин Фокин, не имеете ни право распоряжаться судьбой этих территорий и их жителей. Люди, которые фактически сдают национальные интересы и откровенно подыгрывают врагу, не имеют права представлять нашу страну в одной структуре. Поэтому я требую вывода Фокина из состава ТКГ. Прошу коллег поддержать!", — написал член команды Владимира Зеленского.

Как уже упоминалось ранее, заместитель Кравчука в украинской делегации ТКГ Витольд Фокин неожиданно заявил, что есть уступки, на которые официальный Киев может уйти. По его словам, с обеих сторон "было совершено немало преступлений". Это все следует расследовать, а виновных — привлечь к ответственности.

"Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, нужна общая амнистия", — убеждает Витольд Фокин.

Кроме того, по его мнению, на Донбассе нужно провести выборы. Фокин также добавил, что вместе с Кравчуком готов ехать на оккупированный Донбасс и договариваться с боевиками о мире.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно Арсен Аваков заявил, что высказывания в СМИ первого заместителя главы украинской делегации во Временной контактной группе по Донбассу Витольда Фокина не отвечают национальным интересам и официальной позиции государства.