Требуем от России - Киев срочно обратился к Путину

Министерство иностранных дел выступило с сокрушительной заявлением против выходок Кремля в оккупированном Крыму. Официальный Киев объявил "решительный протест" через обыски у крымских татар, которые начались утром 31 августа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на МИД.

По данным украинской стороны, оккупационный режим задержал четырех Айдер Кадырова, Айдер Аблякимов, Ридвана Умерова, Энвера Топчий. Предыдущая "волна" репрессий отличилась 7-я задержаниями.

"Россия системно применяет репрессивный аппарат для преследования и борьбы с журналистами, включая гражданскими, и активистами, продолжает политику притеснения всех несогласных с оккупацией, от которой особенно страдают представители крымскотатарского народа", — заявили в министерстве.

Дипломаты добавили, что ожидают от Кремля выполнения резолюций Генассамблеи ООН 68/262 — "Территориальная целостность Украины" и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".

"Требуем от России немедленного освобождения задержанных сегодня четырех человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины. На сегодня, РФ незаконно держит за решеткой около 100 украинских граждан... Призываем международное сообщество продолжить активную защиту прав и свобод жителей оккупированного Крыма и усилить давление на Россию для прекращения им грубых нарушений прав человека на временно оккупированной полуострове", — резюмировали в МИД.

Как сообщал ONLINE.UA, в Офисе президента Украины обвинили Кремль в продолжении систематических преступлений против мирного населения на территории Крыма. Представительство президента Украины в АР Крым обнародовало заявление, официальный Киев осуждает репрессивную политику по преследованию людей.