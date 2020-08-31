Ученые наконец-то поняли, почему возникает алкоголизм - интересные подробности

Ученые из США наконец-то смогли выяснить, почему же на самом деле возникает алкоголизм. По их словам, злоупотребление спиртным может вызвать изменения ДНК, которые усиливают тягу к алкоголю. Американские ученые сосредоточили внимание на двух генах, которые играют определенную роль в контроле над употреблением алкоголя — это ген PER2, который влияет на биологические часы организма, и ген POMC, регулирующий систему "стресс-ответ". Результаты сенсационного исследования с такими печальными выводами были недавно опубликованы в издании Alcoholism: Clinical & Experimental Research, передает ONLINE.UA.

Ученым удалось обнаружить, что у алкоголиков оба гена имели изменения. У алкоголиков также наблюдалось снижение экспрессии генов, то есть интенсивности, с которой два гена создают белки. По мнению исследователей, такие изменения в этих двух генах увеличивались по мере увеличения употребления алкоголя.

"Это объясняет, почему алкоголизм является настолько сильной зависимостью. Результаты исследования могут способствовать появлению новых способов лечения алкоголизма и помочь предотвратить формирование зависимости у людей из групп повышенного риска", — говорится в сообщении.

Также важно понимать, что недавно ученые с Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) выяснили, насколько распространены алкогольная и наркотическая зависимость в разных странах. Они утверждают, что 1,3% людей планеты, а это более 100 млн человек, имеют проблемы с алкоголем. Зависимость от наркотиков немного ниже — 0,9%, это 62 млн человек. Стоит отметить, что эти данные базируются на исследованиях, которые специалисты проводили с 1990 по 2016 годы.

"То есть, 1 человек из 20 на своем личном опыте знает, что такое зависимость от психоактивных веществ. Ученые также подсчитали, что 2,2%, то есть около 164 миллионов, человек страдают от алкогольной и наркотической зависимости", — рассказывают ученые.

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