Перегруженные фуры - в правительстве назвали шокирующую сумму штрафов

За неделю с 24 по 30 августа Укртрансбезпека проверила около 27 тысяч фур с грузами через жесткие правила перегрузки. Общая сумма штрафов за соответствующие нарушения составила около 3 миллионов гривен. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Владислава Криклия.
По его словам, количество административных протоколов достигла 435.
"В разрезе регионов наибольшее платы за проезд начислено в Одесской, Донецкой и Николаевской областях", — заявили в Укртрансбезпеци.
Наибольшим за указанный период нарушителем оказался водитель автомобиля MAN, который двигался по автодороге
Также в
Напомним, на протяжении последних недель украинское правительство ужесточило наказания для нарушителей транспортного режима по соблюдению лимита на загруженность фур. На ключевых украинских дорогах установили патрули, которые проверяют грузовики и фиксируют нарушителей.
Как сообщал ONLINE.UA, в июле президент Владимир Зеленский возмутился действиями водителей, нарушающих режим и вредят дорогам. Государственный лидер во время специальных совещаний обращал внимание, что сейчас по всей стране идет строительство дорог, однако стратегия не сработает, если в других местах эти дороги будут одновременно разрушать.