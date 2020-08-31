Перегруженные фуры - в правительстве назвали шокирующую сумму штрафов

За неделю с 24 по 30 августа Укртрансбезпека проверила около 27 тысяч фур с грузами через жесткие правила перегрузки. Общая сумма штрафов за соответствующие нарушения составила около 3 миллионов гривен. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Владислава Криклия.

По его словам, количество административных протоколов достигла 435.

"В разрезе регионов наибольшее платы за проезд начислено в Одесской, Донецкой и Николаевской областях", — заявили в Укртрансбезпеци.

Наибольшим за указанный период нарушителем оказался водитель автомобиля MAN, который двигался по автодороге M-14 с перегрузкой в 93%. Общий вес транспорта достигала 77,28 тонны, в то время, как норма достигла лишь 40 тонн. Перевозчик получил штраф в 5 710,5 евро.

Также в Топп-3 таких нарушителей вошли водитель IVECO с дороги М-06 , который перегрузил фуру на 9,8 тонны (25%) и получил штраф 2 530 евро, а также водитель Renault с дороги Н-20 , перегрузился на 11 86 тонны (при норме в 44) и получил штраф в 1 525,30 евро.

Напомним, на протяжении последних недель украинское правительство ужесточило наказания для нарушителей транспортного режима по соблюдению лимита на загруженность фур. На ключевых украинских дорогах установили патрули, которые проверяют грузовики и фиксируют нарушителей.

Как сообщал ONLINE.UA, в июле президент Владимир Зеленский возмутился действиями водителей, нарушающих режим и вредят дорогам. Государственный лидер во время специальных совещаний обращал внимание, что сейчас по всей стране идет строительство дорог, однако стратегия не сработает, если в других местах эти дороги будут одновременно разрушать.