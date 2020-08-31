Стало известно о новой масштабной проблеме Путина - что случилось

31 августа официально стало известно о новой серьезной проблеме, которая нанесла сокрушительный удар по команде руководителя Кремля Владимира Путина — отмечается, что чистая прибыль (прибыль, относящаяся к акционерам) "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности во 2 квартале текущего года упал на 50 % — до 149, 168 млр рублей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу российской компании, передает ONLINE.UA.Стоит обратить внимание на то, что квартальная выручка российского концерна снизилась до 1163, 316 млн рублей, при прогнозе в 1136 млн рублей. EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации — ред.) "Газпрома" упал до 93,853 миллиарда рублей. Кроме того, отмечается, что прибыль по курсовым разницам составил 266, 288 млрд рублей. А свободный денежный поток (скорректированный по методике компании на величину изменения депозитов) составил минус 326, 349 млрд рублей (прогноз — 342 млрд рублей).Напомним, что "Газпром" — это российская газодобывающая и газораспределительная монополия, крупнейшая корпорация Российской Федерации и одна из крупнейших в мире. 50% капитала принадлежит государству. Полное наименование — Открытое акционерное общество "Газпром". Штаб-квартира расположена в Москве. Экспортная деятельность компании рассматривается политическими аналитиками как часть так называемой энергетической дипломатии РФ, имеет целью распространение политического и экономического влияния вышеупомянутой страны в государствах-транзитерах и странах-потребителях (особенно на европейском направлении). Ранее ONLINE.UА сообщал, что 31 августа официально стало известно, что российский "Газпром" обжаловал в суде штраф польского регулятора по делу, связанному со скандальным газопроводом "Северный поток-2". Что важно понимать, еще в начале месяца Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало "Газпром" на 213 млн злотых (более 48 млн евро) из-за отсутствия сотрудничества во время антимонопольного расследования.