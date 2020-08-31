Стало известно о новой масштабной проблеме Путина - что случилось

Стоит обратить внимание на то, что квартальная выручка российского концерна снизилась до 1163, 316 млн рублей, при прогнозе в 1136 млн рублей.

EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации — ред.) "Газпрома" упал до 93,853 миллиарда рублей.

Кроме того, отмечается, что прибыль по курсовым разницам составил 266, 288 млрд рублей.

А свободный денежный поток (скорректированный по методике компании на величину изменения депозитов) составил минус 326, 349 млрд рублей (прогноз — 342 млрд рублей).