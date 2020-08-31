Хочу войти в историю - Неймар поразил заявлением о своем будущем

Бразильский нападающий Неймар, который выходит на поле за французский ПСЖ, раскрыл планы на свою карьеру. Он утверждает, что не планирует покидать упомянутую команду несмотря на все слухи. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на журнал Paris Team.

По словам футболиста, он не планирует переходить в "Манчестер Сити", где уже в скором времени может оказаться аргентинская звезда Лионель Месси.

"Я остаюсь в ПСЖ. Есть желание вернуться в финал Лиги чемпионов и победить в нем. Хочу войти в историю клуба, эта мысль мотивирует меня. Мне нравится выигрывать трофеи, особенно после тяжелых матчей. Единственная мысль, важная — победа в Лиге чемпионов вместе с партнерами по команде", — отметил Неймар.

Он объяснил, ему не интересны индивидуальные награды — которые, например, коллекционирует Криштиану Роналду, его цель — это командная игра и соответствующие достижения. Футболист добавил, что пытался отдавать команде так много, сколько умов.

"Прошлым летом был трудный период, но я не стал подводить самого себя. Я знал, с чем мне придется столкнуться после возвращения на поле, но старался настроиться на то, чтобы показывать даже больше чем максимум. И тогда все пошло в нужном направлении.. . Надеюсь, что ПСЖ продолжит расти. Мы хотим выигрывать те трофеи, которых у нас еще не было. Это позволит войти в историю футбола", — резюмировал нападающий.

Напомним, в финале Лиги чемпионов ПСЖ вышел на поле против мюнхенской "Баварии". Немцы одержали победу в напряженном матче, однако к тому парижская команда получила национальные трофеи.

Как сообщал ONLINE.UA, между аргентинским форвардом Лионелем Месси и руководством "Барселоны" продолжается конфликт вокруг выхода футболиста из клуба. Вскоре он может провести новые переговоры по переходу в "Манчестер Сити".

По обнародованным данным, переговоры прежде всего вести агент игрока и его отец Хорхе Месси.