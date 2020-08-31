Иран обратился к Украине с неожиданным предложением - что известно

Иранский посол в Киеве Манучехр Моради выступил с новым громким заявлением — он сообщил, что Иран предложил официальному Киеву в период с 18 по 21 октября провести в Тегеране второй тур переговоров о компенсации за сбитый самолет МАУ. По его словам, в первые два дня состоятся экспертные заседания комитетов, а затем заместители министров иностранных дел двух стран обсудят результаты экспертных заседаний. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на интервью "Укринформ".
"Иранская сторона несколько дней назад (интервью записывалось 20 августа. — Ред .) вручила ноту посольству Украины в Тегеране и предложила период с 18 по 21 октября для второго тура переговоров. Сейчас мы ожидаем ответа украинской стороны относительно предлагаемого периода для проведения переговоров" , — подчеркнул Манучехр Моради.
"По моему убеждению, их результаты даже превзошли наши ожидания. Поэтому относительно второго тура переговоров я также оптимист", — добавил представитель Ирана.