Иран обратился к Украине с неожиданным предложением - что известно

Как уже отмечалось ранее, первый раунд переговоров с официальным Тегераном по выплате компенсаций состоялся 30 июля в Киеве.

Что важно понимать, украинская сторона в этих переговорах представляет все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета МАУ.

Украинский дипломат и глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что во время следующего раунда переговоров в октябре украинская сторона рассчитывает получить от Ирана всю информацию относительно обстоятельств сбивания самолета.

После установления всех фактов можно будет перейти к исчислению размера компенсаций семьям погибших в сбитом "Боинге", заявил министр.