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Иран обратился к Украине с неожиданным предложением - что известно

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Иран обратился к Украине с неожиданным предложением - что известно Фото з відкритих джерел

Иранский посол в Киеве Манучехр Моради выступил с новым громким заявлением — он сообщил, что Иран предложил официальному Киеву в период с 18 по 21 октября провести в Тегеране второй тур переговоров о компенсации за сбитый самолет МАУ. По его словам, в первые два дня состоятся экспертные заседания комитетов, а затем заместители министров иностранных дел двух стран обсудят результаты экспертных заседаний. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на интервью "Укринформ".

"Иранская сторона несколько дней назад (интервью записывалось 20 августа. — Ред .) вручила ноту посольству Украины в Тегеране и предложила период с 18 по 21 октября для второго тура переговоров. Сейчас мы ожидаем ответа украинской стороны относительно предлагаемого периода для проведения переговоров" , — подчеркнул Манучехр Моради.

Кроме того, иранский дипломат назвал вполне положительным первый тур переговоров.
"По моему убеждению, их результаты даже превзошли наши ожидания. Поэтому относительно второго тура переговоров я также оптимист", — добавил представитель Ирана.
Как уже отмечалось ранее, первый раунд переговоров с официальным Тегераном по выплате компенсаций состоялся 30 июля в Киеве. Что важно понимать, украинская сторона в этих переговорах представляет все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета МАУ. Украинский дипломат и глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что во время следующего раунда переговоров в октябре украинская сторона рассчитывает получить от Ирана всю информацию относительно обстоятельств сбивания самолета. После установления всех фактов можно будет перейти к исчислению размера компенсаций семьям погибших в сбитом "Боинге", заявил министр.
 
Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава организации гражданской авиации Ирана Тораджа Дехкан 23 августа наконец раскрыл некоторые подробности о катасрофе, которые стали известны после расшифровки самописцев. Как оказалось, после попадания первой ракеты самолет продолжал лететь, так как его двигатели не отказали, а экипаж пытался урегулировать нештатную ситуацию.
Источник: Укрінформ Теги: Украина, Иран, компенсация, МАУ, авіакатастрофа МАУ, переговори
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Обновлено:19:11, 31.08.2020

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