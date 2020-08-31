С 1 сентября - ПФУ сообщил отличные новости пенсионерам

С 1 сентября 2020 года минимальная зарплата в Украине увеличивается с 4723 грн до 5000 гривен. Соответствующий указ уже подписал украинский глава Владимир Зеленский. В связи с повышением минимальной зарплаты в Украине вырастут и пенсии. В ПФУ объяснили, кто будет получать больше и на сколько увеличатся выплаты. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Пенсионного Фонда Украины.

Пенсии повысят для неработающих пенсионеров, достигших 65 лет и у которых есть страховой стаж — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Минимальный размер пенсий для украинцев с полным трудовым стажем составляется 40% от установленной в стране минимальной зарплаты, а значит выплаты увеличатся с 1889,2 грн до 2000 грн. Выплаты уже пересчитали для 1,6 млн пенсионеров.

"Пенсию в новых размерах начнут получать с сентября 2020 года. Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности", - отметили в Пенсионном фонде Украины.

Важно напомнить, что с 1 июля 2020 года в Украине на 91 гривну увеличился прожиточный минимум до 2118 грн. Из-за этого социальные выплаты, которые к нему привязаны, выросли — это пенсии, пособия по безработице, пособия на детей, зарплаты и алименты. Впрочем, это не последнее повышение в 2020 году. С 1 декабря 2020 года прожиточный минимум выростет до 2189 гривен.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Кабмин планирует повысить пенсии украинцам в возрасте 75+ лет уже в 2021 году. При этом правительство обещает, что уже с января минимальная пенсионная выплата в Украине повысится до 2400 грн, а с июля — до 2600 грн.