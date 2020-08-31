У Зеленского обнародовали кандидатов-мэров на местные выборы - что следует знать

Президентская партия "Слуга народа" провела в понедельник, 31 августа, новый съезд по случаю местных выборов осенью. На этом собрании группировка объявила полный перечень кандидатов в мэры городов-центров областей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на итоги съезда.

Согласно обнародованным данным, список выглядит следующим образом:

Винница — Сергей Борзов, глава Винницкой ОГА;

Днепр — Сергей Рыженко, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова;

Житомир — Виктор Евдокимов, ректор государственного университета "Житомирская политехника";

Запорожье — Виталий Тишечко, первый заместитель председателя Запорожской ОГА;

Ивано-Франковск — Александр Богачев, юрист-консультант, директор частных компаний;

Киев — Ирина Верещук, народная депутатка от "Слуги народа";

Кривой Рог — Дмитрий Шевчик, генеральный директор ЗАО "Центральный горно-обогатительный комбинат";

Кропивницкий — Ольга Ковалева-Алокили, финансистка;

Львов — Тарас Кльофа, депутат Львовского городского совета;

Николаев — Татьяна Домбровская, бизнесвумен;

Одесса — Олег Филимонов, доктор филологических наук, предприниматель;

Полтава — Сергей Иващенко, бизнесмен;

Ровно — Виталий Коваль, глава Ровенской ОГА;

Сумы — Татьяна Рябуха, народная депутатка от "Слуги народа";

Славянск — Ольга Алтунина, депутатка Славянского горсовета;

Тернополь — Виктор Гевко актер, сценарист;

Ужгород — Виктор Щадей, советник председателя Закарпатской ОГА, депутат Ужгородского городского совета;

Харьков — Алексей Кучер, председатель Харьковской ОГА;

Херсон — Юрий Кириллов, ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета;

Хмельницкий — профессор Инна Ящук, Деканка Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии;

Черкассы — Виталий Ильченко, бизнесвумен;

Черновцы — Виталий Другановський, председатель Черновицкого областного отделения партии "Слуга народа";

Чернигов — Юрий Тарасовец, депутат Черниговского городского совета.

Напомним местные выборы запланированы на 25 октября, однако избирательный процесс начинается уже 5 сентября.

Как сообщал ONLINE.UA, Центральная избирательная комиссия разработала свод правил для проведения местных выборов в Украине 25 октября. Документ направили в Кабинет министров, который его и рассматривать. Прежде всего там содержатся правила голосования в условиях карантина.