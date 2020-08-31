У Зеленского обнародовали кандидатов-мэров на местные выборы - что следует знать

Президентская партия "Слуга народа" провела в понедельник, 31 августа, новый съезд по случаю местных выборов осенью. На этом собрании группировка объявила полный перечень кандидатов в мэры городов-центров областей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на итоги съезда.
Согласно обнародованным данным, список выглядит следующим образом:
- Винница — Сергей Борзов, глава Винницкой ОГА;
- Днепр — Сергей Рыженко, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова;
- Житомир — Виктор Евдокимов, ректор государственного университета "Житомирская политехника";
- Запорожье — Виталий Тишечко, первый заместитель председателя Запорожской ОГА;
- Ивано-Франковск — Александр Богачев, юрист-консультант, директор частных компаний;
- Киев — Ирина Верещук, народная депутатка от "Слуги народа";
- Кривой Рог — Дмитрий Шевчик, генеральный директор ЗАО "Центральный горно-обогатительный комбинат";
- Кропивницкий — Ольга Ковалева-Алокили, финансистка;
- Львов — Тарас Кльофа, депутат Львовского городского совета;
- Николаев — Татьяна Домбровская, бизнесвумен;
- Одесса — Олег Филимонов, доктор филологических наук, предприниматель;
- Полтава — Сергей Иващенко, бизнесмен;
- Ровно — Виталий Коваль, глава Ровенской ОГА;
- Сумы — Татьяна Рябуха, народная депутатка от "Слуги народа";
- Славянск — Ольга Алтунина, депутатка Славянского горсовета;
- Тернополь — Виктор Гевко актер, сценарист;
- Ужгород — Виктор Щадей, советник председателя Закарпатской ОГА, депутат Ужгородского городского совета;
- Харьков — Алексей Кучер, председатель Харьковской ОГА;
- Херсон — Юрий Кириллов, ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета;
- Хмельницкий — профессор Инна Ящук, Деканка Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии;
- Черкассы — Виталий Ильченко, бизнесвумен;
- Черновцы — Виталий Другановський, председатель Черновицкого областного отделения партии "Слуга народа";
- Чернигов — Юрий Тарасовец, депутат Черниговского городского совета.
Напомним местные выборы запланированы на 25 октября, однако избирательный процесс начинается уже 5 сентября.
Как сообщал ONLINE.UA, Центральная избирательная комиссия разработала свод правил для проведения местных выборов в Украине 25 октября. Документ направили в Кабинет министров, который его и рассматривать. Прежде всего там содержатся правила голосования в условиях карантина.