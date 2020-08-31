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У Зеленского обнародовали кандидатов-мэров на местные выборы - что следует знать

Политика | Читати новину українською
У Зеленского обнародовали кандидатов-мэров на местные выборы - что следует знать Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Президентская партия "Слуга народа" провела в понедельник, 31 августа, новый съезд по случаю местных выборов осенью. На этом собрании группировка объявила полный перечень кандидатов в мэры городов-центров областей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на итоги съезда.

Согласно обнародованным данным, список выглядит следующим образом:

  • Винница — Сергей Борзов, глава Винницкой ОГА;
  • Днепр — Сергей Рыженко, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова;
  • Житомир — Виктор Евдокимов, ректор государственного университета "Житомирская политехника";
  • Запорожье — Виталий Тишечко, первый заместитель председателя Запорожской ОГА;
  • Ивано-Франковск — Александр Богачев, юрист-консультант, директор частных компаний;
  • Киев — Ирина Верещук, народная депутатка от "Слуги народа";
  • Кривой Рог — Дмитрий Шевчик, генеральный директор ЗАО "Центральный горно-обогатительный комбинат";
  • Кропивницкий — Ольга Ковалева-Алокили, финансистка;
  • Львов — Тарас Кльофа, депутат Львовского городского совета;
  • Николаев — Татьяна Домбровская, бизнесвумен;
  • Одесса — Олег Филимонов, доктор филологических наук, предприниматель;
  • Полтава — Сергей Иващенко, бизнесмен;
  • Ровно — Виталий Коваль, глава Ровенской ОГА;
  • Сумы — Татьяна Рябуха, народная депутатка от "Слуги народа";
  • Славянск — Ольга Алтунина, депутатка Славянского горсовета;
  • Тернополь — Виктор Гевко актер, сценарист;
  • Ужгород — Виктор Щадей, советник председателя Закарпатской ОГА, депутат Ужгородского городского совета;
  • Харьков — Алексей Кучер, председатель Харьковской ОГА;
  • Херсон — Юрий Кириллов, ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета;
  • Хмельницкий — профессор Инна Ящук, Деканка Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии;
  • Черкассы — Виталий Ильченко, бизнесвумен;
  • Черновцы — Виталий Другановський, председатель Черновицкого областного отделения партии "Слуга народа";
  • Чернигов — Юрий Тарасовец, депутат Черниговского городского совета.

Напомним местные выборы запланированы на 25 октября, однако избирательный процесс начинается уже 5 сентября.

Как сообщал ONLINE.UA, Центральная избирательная комиссия разработала свод правил для проведения местных выборов в Украине 25 октября. Документ направили в Кабинет министров, который его и рассматривать. Прежде всего там содержатся правила голосования в условиях карантина.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Слуга Народу, партія. список, местные выборы, кандидаты, Владимир Зеленский
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