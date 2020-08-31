Это очень важно - Евросоюз неожиданно похвалил власти Украины

31 августа Агентство Европейского Союза по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency — (EASA) подтвердило высокий уровень безопасности, который гарантирует украинская власть в воздушном пространстве над Черным морем. Отмечается, что Агентство ЕС по безопасности полетов обнародовало обновленный Информационный бюллетень по безопасности полетов EASA SIB 2015-16R3 (Safety Information Bulletin) по безопасному использованию 6 маршрутов (L851, M856, M860, M854, M435, M861). Что важно понимать, именно маршруты EASA рекомендует пользователям воздушного пространства использовать для планирования полетов над Черным морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украине. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Мининфраструктуры.

Стоит обратить внимание на то, что в заключении EASA говорится исключительно о маршрутах в воздушном пространстве над Черным морем, которые не затрагивают территорию Автономной республики Крым. Как уже упоминалось ранее, воздушное пространство над АРК и территориальными водами остается закрытым для полетов воздушных судов.

"В современной ситуации кризиса мировой авиационной отрасли, вызванной COVID-19 , когда участники рынка испытывают огромные потери, очень важно использовать новые возможности для поиска решений, способных оптимизировать расходы авиакомпаний — уменьшить продолжительность полета, использования горючего. Важным решением в сложившейся ситуации является оптимизация текущей общеевропейской маршрутной сети и расширение транзитных возможностей нашей страны", — отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Что важно понять, публикация EASA раз подтверждает эффективность мер, принятых Украэрорухом и авиационными властями страны и направленные на уменьшение существующих рисков для безопасности полетов. Такие рекомендации от EASA базируются на результатах мониторинга эффективности введенных Украиной специальных процедур и отсутствия случаев с отрицательным влиянием на безопасность полетов.

Как сообщал ONLINE.UA, 23 июля украинская власть и Европейская комиссия в Брюсселе наконец смогли подписать меморандум и кредитное соглашение, подтверждающее предоставление официальном Киеву макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.