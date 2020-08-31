Это только начало - ЕС выступил с новым предупреждением

31 августа Литва, Латвия и Эстония наконец выполнили свое громкое обещание — они стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси. Что важно понимать, балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая действующего президента Александра Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество. В этот же день глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сделал жесткое предупреждение официальному Минску — он отметил, что введенные сегодня странами Балтии персональные санкции против белорусских чиновников являются лишь первым шагом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Сегодня Литва по согласованию с Латвией и Эстонией ввела санкции против ряда белорусских граждан, в том числе бывшего президента, ответственных за циничную фальсификацию выборов и жестокое обращение с народом Беларуси. Этот санкционный пакет — только первый шаг", — написал Линкявичюс в Twitter.

Стоит обратить внимание на то, что Европейский Союз еще готовит список должностных лиц режима Лукашенко, на которых наложит санкции за причастность к фальсификации выборов и насилия против мирных протестующих. Об этом недавно сообщил дипломатии ЕС Хосеп Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС в Берлине. По словам дипломата, он пока не готов назвать количество лиц и имена некоторых из них.

"Список подготовит рабочая группа в ближайшие дни и он будет принят настолько быстро, насколько это возможно... Мы должны сделать это в соответствии со всеми юридическими процедурами", — подчеркнул Хосеп Боррель.

По его словам, по каждому из чиновников, которых собираются включить в список собирают основательные доказательства их причастности — на случай судебного иска.

"Мы еще раз призываем к национальному диалогу как единственному способу обеспечить соблюдение демократии и свобод в Беларуси", — заявил высокий представитель ЕС.

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