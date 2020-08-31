Их не вспомнит история - Зеленский шокировал заявлением о "слугах народа"

Президент Владимир Зеленский во время выступления на съезде нардепов "Слуги народа" упрекнул отдельным представителям партии в Верховной Раде. Украинский лидер буквально назвал их "микробами". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление президента.

Съезд "слуг" состоялся в понедельник, 31 августа. Его в основном посвятили октябрьским местным выборам.

"Некоторые люди забыли, как они сюда попали и для чего. Это тоже есть. Они микробы, они бактерии в вашем здоровом организме, но, к счастью, их очень мало, и они слабые. И я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху. И их никогда не вспомнит история, даже не вспомнит их имена", — утверждает Зеленский.

Напомним, "Слуга народа" стала первой фракцией в истории независимого украинского парламента, которая способна де-факто "единолично" принимать решения, поскольку имеет большинство депутатских мандатов.

В то же время с начала каденции 9-го созыва Совета выяснилось, что самая большая фракция также делится на различные группы, которые могут "бойкотировать" отдельные законопроекты — так же как партнеры по парламентской коалиции в прошлом.

Само название партии и соответствующей фракции — это название сериала, в котором Зеленский сыграл главную роль, школьного учителя, невероятным образом выиграл президентские выборы.

Местные выборы запланированы на воскресенье 25 октября, голосование состоится по всей Украине, за исключением оккупированных районов и прифронтовых зон.

Как сообщал ONLINE.UA, на съезде партии "Слуга народа" 31 августа раскрыли кандидатов в мэры крупнейших городов Украины на местных выборах. Среди упомянутых лиц — действующие народные депутаты, депутаты местного уровня, деятели культуры, бизнесмены. Полный список отношении областных центров и нескольких других значимых городов — по ссылке.