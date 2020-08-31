Мы обещали - Зеленский срочно обратился к Раде

Президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с важным призывом. Он касается законопроекту о референдуме, который необходимо рассмотреть в ближайшее время. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление государственного лидера на съезде партии "Слуга народа".

По его словам, элемент политической программы по народовластия — один из самых главных.

"Мы вместе с народом писали программу, вместе с народом Украины побеждали старых политиков, обещали народовластия через референдум, и это еще один важный пункт программы, который стоит сделать. Первый закон, необходимый для этого, готов ко второму чтению и в ближайшее время будет рассмотрен, я уверен, украинским парламентом", — пояснил Зеленский.

Он добавил, это будет первым в истории независимой Украины эпизодом, когда граждане будут фиксировать свою позицию на уровне всего государства.

"И именно ты формировать повестку дня из ключевых вопросов, решать, что хорошо, а что плохо, что нужно стране, а что — нет. И мы вместе, как наши предки сто лет назад, совместно решать все важные и очень сложные задачи", — отметил с пафосом президент.

Напомним, съезд "слуг" был посвящен местным выборам, которые состоятся уже скоро — 25 октября, а вот избирательный процесс стартует уже на этой неделе, 5 сентября.

Упомянутый закон о референдуме позволит провести голосование, в частности, по поводу открытия рынка земли для иностранных инвесторов.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Владимир Зеленский во время выступления на съезде нардепов "Слуги народа" упрекнул отдельным представителям партии в Верховной Раде. Украинский лидер буквально назвал их "микробами". В чем причина такого строгого обращения — по ссылке.