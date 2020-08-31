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Будут тяжелые последствия - Путина жестко предупредили о его циничных планах

Мир | Читати новину українською
Будут тяжелые последствия - Путина жестко предупредили о его циничных планах Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Вмешательство в белорусскую кризис с привлечением силовиков станет плохой идеей считает Светлана Тихановская — оппозиционная кандидат на президентских выборах в республике. Таким образом она оценила циничные намерения российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу оппозиционерки.

По ее словам, протесты в Беларуси — исключительно мирные, поскольку режим Александра Лукашенко "украл" выборы в людей.

"Это мирный протест народа против режима, который пытается украсть выборы и узурпировать власть. Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Беларуси. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями г-на Путина отправить российский ОМОН в Беларусь. Это было бы серьезным нарушением суверенитета Беларуси и имело бы тяжелые последствия для взаимоотношений Беларуси и России", — пояснила Тихановская.

С соответствующим заявлением она выступила во время беседы с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто. Поводом для встречи стали события в Беларуси.

"Мы всегда говорили, что выступаем за мирное урегулирование кризиса и открыты для переговоров. Мы готовы рассмотреть возможность посредничества международных организаций, чтобы способствовать началу диалога", — подчеркнула оппозиционерка.

Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа — буквально в день голосования на выборах. Вечером Центризбирком присудил победу Лукашенко с 80% голосов, а вот Тихановской она "отдал" около 10%. Тысячи белорусов возмутились фальсификациями и сейчас уже требуют отставки президента и правительства.

Как сообщал ONLINE.UA, Тихановская хочет начать диалог с Александром Лукашенко, исполняющим обязанности президента Беларуси. В ЕС уже заявили о готовности поддержать эти переговоры. В оппозиционном штабе отметили, что хотели бы восстановить Конституцию 1994 года.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, вторучання, вторгнення, Беларусь, полмтика, Россия, Александр Лукашенко
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