Курс валют на сегодня 1 сентября - доллар подорожал, евро дорожает

На вторник, 1 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подорожал, евро дорожает.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 1 сентября цена доллара США составит 27 гривен 56 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 9 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 9 копеек, что в свою очередь на 16 копеек больше чем в понедельник, 31 августа.

В понедельник, 31 августа, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.58/27.545 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.91/32.86 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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