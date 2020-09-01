Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 1 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине постоянно растет — во вторник, 1 сентября, зафиксировали 2088 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 123 303 человека, из них 2605 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 57802 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 62896 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 4044 случая;

Волынская область — 5523 случая;

Днепропетровская область — 2398 случаев;

Донецкая область — 1448 случаев;

Житомирская область — 3382 случая;

Закарпатская область — 7600 случаев;

Запорожская область — 1627 случаев;

Ивано-Франковская область — 9348 случаев;

Кировоградская область — 816 случаев;

г.. Киев — 13546 случаев;

Киевская область — 5755 случаев;

Львовская область — 14 703 случая;

Луганская область — 320 случаев;

Николаевская область — 1284 случая;

Одесская область — 7494 случая;

Полтавская область — 808 случаев;

Ровенская область — 9269 случаев;

Сумская область — 1532 случая;

Тернопольская область — 6194 случая;

Харьковская область — 9338 случаев;

Херсонская область — 400 случаев;

Хмельницкая область — 2519 случаев;

Черновицкая область — 10 420 случаев;

Черкасская область — 1594 случая;

Черниговская область — 1941 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 сентября 2020 в Центр поступило 2379 сообщений о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 184 031 сообщения о подозрении на COVID-19 .

Стоит обратить внимание на то, что по состоянию на 31 августа во мире подтвердили 239 тыс новых случаев заражения коронавирусом. По числу зарегистрированных больных в сутки Украина на 15 позиции среди других стран. Больше всего новых заражений зафиксировали в Индии — 68 тыс. В Бразилии обнаружили 48 500 случаев, в США — более 38 тыс, в Аргентине — более 9 тысяч. В Украине, Бангладеше, Испании и Израиле зарегистрировали более 2 тысяч новых больных. Также 30 августа от осложнений заболевания умерли 4047 человек. Всего за время пандемии диагностировали 25,6 млн случаев заражения, из них 854 тысяч — летальные. Сейчас вылечились 17,9 млн больных.

Уже сегодня в Украине начинается новый учебный год, но образовательный процесс будет проходить по новым правилам в условиях адаптивного карантина. Накануне 1 сентября главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире украинского телеканала напомнил украинцам, как будут работать школы в период пандемии коронавируса. Он подчеркнул одну важную рекомендацию и предупредил, что если COVID-19 диагностируют хотя бы у одного ученика, весь класс должен будет пройти двухнедельную самоизоляцию.

Что интересно, китайские ученые недавно потрясли мир неожиданным выводом — они официально заявили о том, что коронавирус может распространяться через канализационные трубы. Стоит обратить внимание на то, что причиной исследования был случай, когда удалось обнаружить возбудитель COVID-19 в ванной комнате квартиры, где никто не живет. Что интересно, еще в феврале ученые озвучивали версию о передаче коронавируса через трубы — после проведения исследований эта теория подтвердилась.

Как сообщал ONLINE.UA, в Министерстве здравоохранения поделились с украинцами важными данными — отмечается, что в 21 административно-территориальной единице Украины установлено "красный" уровень эпидемической опасности.