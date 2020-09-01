Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 1 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине постоянно растет — во вторник, 1 сентября, зафиксировали 2088 новых случаев заражения. Общее количество больных
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 4044 случая;
Волынская область — 5523 случая;
Днепропетровская область — 2398 случаев;
Донецкая область — 1448 случаев;
Житомирская область — 3382 случая;
Закарпатская область — 7600 случаев;
Запорожская область — 1627 случаев;
Ивано-Франковская область — 9348 случаев;
Кировоградская область — 816 случаев;
г.. Киев — 13546 случаев;
Киевская область — 5755 случаев;
Львовская область — 14 703 случая;
Луганская область — 320 случаев;
Николаевская область — 1284 случая;
Одесская область — 7494 случая;
Полтавская область — 808 случаев;
Ровенская область — 9269 случаев;
Сумская область — 1532 случая;
Тернопольская область — 6194 случая;
Харьковская область — 9338 случаев;
Херсонская область — 400 случаев;
Хмельницкая область — 2519 случаев;
Черновицкая область — 10 420 случаев;
Черкасская область — 1594 случая;
Черниговская область — 1941 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 сентября 2020 в Центр поступило 2379 сообщений о подозрении на
Стоит обратить внимание на то, что по состоянию на 31 августа во мире подтвердили 239 тыс новых случаев заражения коронавирусом. По числу зарегистрированных больных в сутки Украина на 15 позиции среди других стран. Больше всего новых заражений зафиксировали в Индии — 68 тыс. В Бразилии обнаружили 48 500 случаев, в США — более 38 тыс, в Аргентине — более 9 тысяч. В Украине, Бангладеше, Испании и Израиле зарегистрировали более 2 тысяч новых больных. Также 30 августа от осложнений заболевания умерли 4047 человек. Всего за время пандемии диагностировали 25,6 млн случаев заражения, из них 854 тысяч — летальные. Сейчас вылечились 17,9 млн больных.
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