Лукашенко принял еще одно шокирующее решение - все подробности

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, шокировал мир еще одним неадекватным решением — официально стало известно, что он отправил в отставку посла республики в Испании Павла Пустового, который осмелился выступить против задержаний и насилия в отношении демонстрантов. Кроме того, что важно понимать, скандальный политик также уволил Пустового с должности постоянного представителя Беларуси при Всемирной туристской организации и лишил его ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт МИД страны.

Стоит обратить внимание на то, что в середине августа освобожденный дипломат в соцсетях неожиданно для всех озвучил предложение пересчитать голоса на выборах президента Беларуси. Кроме того, посол призвал провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто бил мирных демонстрантов, провоцировал силовиков, без причины задерживал граждан и издевался над ними, осуществлял наезды на милиционеров и угрожал близким и родным участников событий.

Что важно понимать, 31 августа страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) наконец выполнили свое громкое обещание — они стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси. Согласно последним данным, балтийские страны внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая диктатора Александра Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество. В этот же день министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сделал жесткое предупреждение команде Лукашенко — он подчеркнул, что введенные сегодня странами Балтии персональные санкции против белорусских чиновников — это только начало.

"Этот санкционный пакет — только первый шаг", — отметил глава МИД Литвы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Александр Лукашенко внезапно признал, что в стране необходимо построить систему, которая бы не была завязана на президенте.