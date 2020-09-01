Мы все видели - еще одна страна бесстрашно поставила Путина на место

Глава Министерства обороны Эстонии Юри Луйк публично раскритиковал команду главы Кремля Владимира Путина — он обратил внимание международного сообщества на то, что российские власти в ряде глобальных проблем, в частности конфликтах в Ливии, Сирии и в случае Украины, "не являются частью решения, но всегда являются частью проблемы ". Свою позицию влиятельный политик озвучил в интервью немецкому изданию Spiegel, отвечая на ремарку журналиста о том, что перед ЕС в отношениях с Россией встает дилемма: против нее, с одной стороны, введены санции, с другой — она необходима как партнер, передает ONLINE.UA .

"Часто говорят о том, что нам нужна Россия, но это не означает, что Россия каким-то образом будет нам конструктивно помогать. Например, посмотрим на конфликты в Ливии и Сирии или аннексию Крыма: там Россия никоим образом не является частью решения, а всегда частью проблемы", — подчеркнул министр обороны Эстонии.

У политика поинтересовались, можно ли сказать это и о ситуации в Беларуси. Луйк напомнил о том, что глава Кремля Владимир Путин имеет большое влияние на Александра Лукашенко и уже заявлял, что готов предоставить ему российских силовиков.

По мнению Юри Луйк, за отравлением российского оппозиционера Алексея Навального также стоят люди президента РФ.

"ЕС должен четко осудить действия российских властей и требовать независимого расследования. В последние годы мы видели подобные инциденты снова и снова, и все они происходят по одинаковой схеме", — добавил министр, напомнив об отравлении Скрипалей в Англии и убийстве гражданина Грузии в берлинском парке в 2019 году.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что 31 августа официально стало известно о новой серьезной проблеме, которая нанесла сокрушительный удар по команде руководителя Кремля Владимира Путина — отмечается, что чистая прибыль (прибыль, относящаяся к акционерам) "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности в 2 квартале текущего года упала на 50%.