Цифра возрастет - Кабмин шокировал новым срочным предупреждением

Уже по состоянию на конец сентября по всей Украине могут ежедневно регистрировать до 3 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19 , утверждают в правительстве. Премьер-министр Денис Шмыгаль выступил с важным предупреждением о темпах эпидемии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на телепрограмму "Завтрак с 1+1".

По его словам, сейчас уже длительное время ежедневно выявляют от 2 до 2,5 тысячи диагнозов. В то же время такое развитие событий неизбежно приведет к усиленной нагрузке на больницы.

"Сегодня у нас от 2 до 2,5 тысячи заболеваний ежедневно. По расчетам и прогнозам, до конца сентября — начала октября эта цифра возрастет до 3 тысяч больных каждый день. Это загрузит больницы более чем на 80 процентов", — пояснил Шмыгаль.

Напомним, карантин по всей Украине ввели с середины марта 2020 года. его ослабили два месяца спустя, однако некоторые ограничения остались — использование масок в общественных местах и транспорте, в частности.

По состоянию на утро 1 сентября, по всей стране обнаружили уже 123 303 случаев COVID-19 . За минувшие сутки новых — 2 088. Общее количество умерших достигает 2605, выздоровели 57802 украинцы.

Карантин продлятся как минимум до 31 октября — в соответствии последнему решению Кабмина. В соответствующих условиях будут проходить даже местные выборы, которые предусмотрены 25 октября. Для этого Центризбирком разработала особые правила.

Как сообщал ONLINE.UA, в городах и районах, попавших в красную карантинную зону, запрещено открывать учебные и дошкольные учреждения. МЗ и МОН рекомендовали там снова ввести дистанционное обучение, но местные власти протестует против этого. В частности, в красную зону попало город Ивано-Франковск.