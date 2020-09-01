Члены ЕС подготовили сокрушительный удар по Лукашенко - что решили

Латвия, Литва и Эстония делают все возможное, чтобы остановить беспредел команды Александра Лукашенко. Так, 1 сентября официально стало известно, что страны Балтии наконец согласовали вопрос, как будет происходить торговля электроэнергией с третьими странами после запуска новой белорусской АЭС в Островце. В соглашении членов ЕС отмечается, что страны прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска АЭС. Для контроля введут систему сертификатов о происхождении электроэнергии. Стоит обратить внимание на то, что в сокращенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении. По предварительным данным, для этого будут использовать остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на эстонский ERR.

"Торговля электроэнергией между Литвой и российским Калининградом продолжится в текущем объеме. В целом объемы торговли электроэнергией между странами Балтии и третьими странами могут сократиться вдвое. Также договорились о введении тарифа на использование общей инфраструктуры. Это должно произойти в конце первого квартала 2021 — до тех пор Латвия и Литва должны принять необходимое законодательство (в Эстонии оно уже действующее)", — говорится в сообщении издания.

Стоит обратить внимание на то, что эти договоренности будут действовать до 2025 года — именно тогда состоится синхронизация энергосетей балтийских стран с Европой.

Что важно понимать, еще пол года назад страны Балтии обязались подписать декларацию о намерениях не покупать электроэнергии с Островецкой АЭС. Литва обращает внимание на то, что новая белорусская АЭС расположена в 50 км от Вильнюса, опасна и может использоваться Владимиром Путиным как инструмент политического давления и на Беларусь, и на страны Балтии. Латвия недавно также официально сообщила, что не будет торговать электроэнергией с Беларусью после запуска АЭС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, шокировал мир еще одним неадекватным решением.