Остановить импорт коронавируса - Шмыгаль назвал условия открытия границ

Границы Украины остаются закрытыми для иностранцев для преодоления эпидемии коронавируса. В Кабинете министров назвали главное условие, наличие которой позволит восстановить полноценное движение через границы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса шныряли на телевидении.

По его словам, границы останутся закрытыми, пока темпы распространения инфекции не спадать.

"Это было вынужденное решение, мы не единственные, кто так сделай. Вслед за нами другие страны рассматривают такую необходимость — остановить импорт коронавируса. Мы внутри государства боремся с расторжением цепочек, а есть туристы, которые неконтролируемо въезжают в страну... Закрыли границы именно сейчас потому, что количество больных в Украине начала расти ", — пояснил политик в эфире "Завтрака с 1+ 1".

В то же время Шмыгаль напомнил об открытых границах для тех, кто посещает Украину для ведения бизнеса, обучения имеет право на проживание. Решение он назвал необходимым для того, чтобы взять ситуацию под контроль, а не закрыть страну.

"В последнее время у нас фиксируется более 2 тисяч больных в сутки. Когда пройдем этот пик, в течение хотя бы двух недель видеть, что пандемия приходит, тогда можно будет принимать решение об ослаблении карантина", — напомнил премьер.

Он подчеркнул, границы закрыты до 28 сентября согласно правительственному решению, что принято недавно.

Как сообщал ONLINE.UA, согласно объяснениям министра внутренних дел Арсена Авакова, ограничения прежде всего коснутся лиц, не имеющих украинского гражданства, а также лиц без гражданства.

Решение не распространяется на людей с видом на жительство на территории Украины, представителей международных и гуманитарных миссий, тех, кто следует через наши границы транзитом.