Турция публично пристыдила команду Путина из-за Украины - что случилось

Команда турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана наконец отреагировала на серию обысков в домах крымских татар, которые организовала пророссийская власть в оккупированном Крыму 31 августа. В заявлении МИД Турции отмечается, что власти страны очень обеспокоены по поводу последних событий. По словам турецких дипломатов, "это последний пример систематических притеснений и запугивания против крымских татар, которые начались после незаконной и нелегитимной аннексии Крыма в 2014 году". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт МИД Турции.

"Турция продолжит поддерживать крымских татар, братский народ, которые защищали их права и интересы мирным путем и пытаются быть услышанными через демократические инструменты", — говорится в сообщении.

Как уже сообщалось ранее, пророссийская власть Крыма пришла с обысками в дома крымских татар в Нижнегорском и Советском районах Крыма, а также в Судаке. Кроме того, отмечается, что после обысков четырех крымских татар — Айдера Кадырова, Айдера Аблякимов, Ридвана Умерова и Энвера Топчий — задержали и увезли в Управление ФСБ в Симферополе.

Стоит обратить внимание на то, что прокуратура Крыма на материковой части Украины уже успела открыть уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища при проведении незаконных обысков в домах крымских татар (ч. 2 ст. 162 УК Украины). Министерство иностранных дел также выступило с сокрушительным заявлением против выходок Кремля в оккупированном Крыму. Официальный Киев объявил "решительный протест" через обыски у крымских татар, которые начались утром 31 августа.

Что важно понимать, недавно, во время своего визита в Киев в начале июля, глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу публично пообещал, что официальная Анкара никогда не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 27 августа российский президент Владимир Путин решился на новую провокацию против Украины и неожиданно для всех прибыл в аннексированный Крым.