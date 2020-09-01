Никогда не сдадимся - Трамп поразил новыми жесткими угрозами

Американский президент Дональд Трамп продолжает свои попытки преодолеть общественный кризис в Соединенных Штатах. Он объявил о создании специального ведомства по борьбе против массовых протестов и беспорядков. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

По словам государственного лидера, заниматься этим будут Министерство внутренней безопасности и Министерство юстиции — ведомство будет называться оперативный центр по борьбе с беспорядками.

"Мы в Америке никогда не сдадимся власти толпы, потому что если царит толпа, то демократия мертва", — пояснил Трамп.

В то же время американский президент воспользовался случаем и вновь обвинил в организации протестов своего политического оппонента — Джо Байдена, кандидата на выборах от демократов. Бывший вице-президент якобы поддерживает вандализм на улицах американских городов.

Трамп утверждает, что правоохранительные органы Портленда Арестовали 100 участников протестов, и другая сотня протестующих попала под стражу в других городах, где развернулись резонансные события. Впрочем, политик не уточнил, за какой именно период идет.

Напомним, первые волнения вспыхнули в мае, они связаны со смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, которые фактически замучили его на улице при попытке задержания. С тех пор произошло еще несколько резонансных инцидентов со стрельбой, которые привели к смерти еще нескольких человек от пуль полиции.

Новым поводом стали выстрелы полицейских в спину Джейкоба Блейка в Висконсине — тот получил 7 огнестрельных ранений, хотя стоял без какого-либо оружия рядом с машиной, в окружении правоохранителей.

Трамп и его окружение называют Black Live Matters, что имеет отношение к протестам, "марксистской" организацией, которая наполнена "левыми радикалами" и "анархистами".

Как сообщал ONLINE.UA, Дональд Трамп отметил, что остановить рост насилия в городах США, где правят демократы, можно только с помощью силы. Кроме того, президент Штатов в своем стиле жестко раскритиковал реакцию мэра Портленда на события, происходящие в городе.