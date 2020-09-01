Это неадекватно - Путин снова опозорился на международной арене

6 августа международное сообщество всколыхнул новый громкий скандал, когда официально стало известно, что Словакия приняла решение выслать трех граждан РФ, работавших в стране в качестве разведчиков под дипломатическим прикрытием. Стоит обратить внимание на то, что высылке российской "дипломатической" тройки предшествовало несколько серьезных выводов о ее деятельности на службе у российских спецслужб. Анонимные источники, близкие к силовикам, уверяют, что это были "разведчики с дипломатическим паспортом", что является распространенным способом прикрытия российских агентов. Уже 31 августа команда главы Кремля Владимира Путина решила выслать трех сотрудников посольства Словакии в Москве в ответ на высылку трех своих дипломатов. Уже 1 сентября глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что высылка Москвой трех словацких дипломатов была ожидаемой, но неадекватной реакцией. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание Parlamentne Listy.

По мнению дипломата, реакция официальной Москвы не была ответственной.

"Я подчеркиваю, что Словацкая Республика направляет на дипломатические посты дипломатов, роль которых заключается только в том, чтобы стремиться к развитию двусторонних отношений и сотрудничества с Российской Федерацией. В этой области я хочу лучших новостей и положительных результатов в будущем, которые будут достигнуты на основе строгого соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях", — отметил Иван Корчок.

Напомним, недавно также официально стало известно, что Министерство иностранных дел Норвегии приняло решение немедленно выслать из страны российского дипломата, который проводил встречи с задержанным ранее шпионом. МИД Норвегии решилось на этот шаг после того, как задержанный ранее Харшарн Сингх Татгар заявил на допросе, что передал информацию и получил деньги от российского дипломата. Как уже упоминалось ранее, Татгар был арестован во время встречи с российским дипломатом в пиццерии в Осло.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана наконец отреагировала на серию обысков в домах крымских татар, которые организовала пророссийская власть в оккупированном Крыму 31 августа.