Маск "побил" Цукерберга своим новым достижением - что известно

Соучредитель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в тройку самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Сейчас он даже обогнал основателя Facebook Марка Цукерберга. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на агентство.
Согласно обнародованным данным, по состоянию на 1 сентября американо-канадский бизнесмен владеет состоянием в 115 миллиардов долларов США.
Причиной стремительного роста Маска в рейтинге стало внезапное подорожание акций Tesla. С начала года общий показатель роста достиг примерно 500%.
Цукерберг взамен имеет сейчас около 111 миллиардов долларов, ему досталась четвертая ступенька.
Лидер рейтинга остались неизменным — это соучредитель Amazon Джефф Безос, который обладает 202 миллиардами долларов, его состояние также выросли на фоне пандемии коронавируса
Второе место также неизменно принадлежит соучредителю Microsoft Биллу Гейтсу из 125 миллиардов долларов.
Замыкает первую пятерку самых богатых людей Бернар Арно — руководитель Louis Vuitton Mot Hennessy, который владеет состоянием в 85,7 миллиарда долларов.
Следует напомнить, недавно Илон Маск выступил с резонансным заявлением — пока бизнесмен известен не только как соучредитель компаний, отправляют ракеты в космос или строят электрокары. Проект Neuralink привлек внимание людей своей амбициозностью.
Как сообщал ONLINE.UA, Маск предлагает имплантировать в голову людей чип для налаживания прямой связи между компьютером и мозгом. Накануне он продемонстрировал свинью с соответствующим устройством. Миллиардер назвал свое изобретение "фитнес-браслетом в черепе".
С помощью чыпу можно не только отслеживать сигналы мозга в реальном времени, но и успешно лечить ряд неврологических заболеваний.