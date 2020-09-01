Маск "побил" Цукерберга своим новым достижением - что известно

Соучредитель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в тройку самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Сейчас он даже обогнал основателя Facebook Марка Цукерберга. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на агентство.

Согласно обнародованным данным, по состоянию на 1 сентября американо-канадский бизнесмен владеет состоянием в 115 миллиардов долларов США.

Причиной стремительного роста Маска в рейтинге стало внезапное подорожание акций Tesla. С начала года общий показатель роста достиг примерно 500%.

Цукерберг взамен имеет сейчас около 111 миллиардов долларов, ему досталась четвертая ступенька.

Лидер рейтинга остались неизменным — это соучредитель Amazon Джефф Безос, который обладает 202 миллиардами долларов, его состояние также выросли на фоне пандемии коронавируса COVID-19 .

Второе место также неизменно принадлежит соучредителю Microsoft Биллу Гейтсу из 125 миллиардов долларов.

Замыкает первую пятерку самых богатых людей Бернар Арно — руководитель Louis Vuitton Mot Hennessy, который владеет состоянием в 85,7 миллиарда долларов.

Следует напомнить, недавно Илон Маск выступил с резонансным заявлением — пока бизнесмен известен не только как соучредитель компаний, отправляют ракеты в космос или строят электрокары. Проект Neuralink привлек внимание людей своей амбициозностью.

Как сообщал ONLINE.UA, Маск предлагает имплантировать в голову людей чип для налаживания прямой связи между компьютером и мозгом. Накануне он продемонстрировал свинью с соответствующим устройством. Миллиардер назвал свое изобретение "фитнес-браслетом в черепе".

С помощью чыпу можно не только отслеживать сигналы мозга в реальном времени, но и успешно лечить ряд неврологических заболеваний.