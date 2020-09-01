Будет ответ - у Лукашенко лопнуло терпение после угроз ЕС

Команда Александра Лукашенко наконец отреагировала на мощный удар членов Евросоюза — Литвы, Латвии и Эстонии. Отмечается, что Министерство иностранных дел жестко раскритиковало персональные санкции против белорусских чиновников, в том числе Александра Лукашенко, введенные странами Балтии. Официальный Минск обратил внимание на то, что такой шаг не останется без ответа. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на заявление белорусского внешнеполитического ведомства.

"Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится. Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование", — отметил представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

По его убеждению, своими действиями страны Балтии запустили санкционную спираль.

"Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные меры в ответ по инициаторам таких шагов. И это будет сделано", — заявили представители официального Минске.

Как уже отмечалось ранее, 31 августа официально стало известно, что Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси. Члены Евросоюза внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.

Кроме того, что важно понимать, уже 1 сентября страны Балтии наконец согласовали вопрос, как будет происходить торговля электроэнергией с третьими странами после запуска новой белорусской АЭС в Островце. В соглашении членов ЕС отмечается, что страны прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска АЭС. Для контроля введут систему сертификатов о происхождении электроэнергии. Стоит обратить внимание на то, что в сокращенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко неожиданно для всех уволил посла республики в Испании Павла Пустового, который осмелился выступить против задержаний и насилия в отношении демонстрантов