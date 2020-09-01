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Конец наступит - в ВОЗ раскрыли, когда завершится пандемия COVID-19

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Конец наступит - в ВОЗ раскрыли, когда завершится пандемия COVID-19 Коронавірус (фото — відкриті джерела)

Разработка вакцины против коронавируса COVID-19 не станет окончательной победой над пандемией, обратили внимание эксперты Всемирной организации здравоохранения. Они подчеркнули, для победы нужно, чтобы люди научились жить с вирусом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Sky News.

По словам Ганса Клюге — директор Европейского регионального бюро ВОЗ, даже всеобщая вакцинация еще не станет окончательной точкой.

"Давайте не будем негативно настроенными — конец наступит, а день, когда мы победим пандемию, не обязательно связан с вакциной, это произойдет, когда мы научимся жить с пандемией, а это может быть завтра... Мы должны научиться, как жить с вирусом, и два момента очень важны: правительства должны взять на себя активную руководящую роль, а люди — соблюдать меры ", — пояснил он.

Клюге отметил, сегодняшнее мир лучше готов для борьбы против глобального эпидемической угрозы. Мир оказался совсем не готов к этому в июле 2020 года.

"В феврале нас абсолютно застали врасплох, а опцией по умолчанию были карантин и перезагрузки. Сейчас мы можем бороться с вирусом, контролировать его передачу и наши экономики, открыть нашу сферу образования", — добавил представитель ВОЗ.

Он резюмировал, уже с октября по ноябрь "мы снова можем увидеть пик госпитализаций и смертности".

Напомним, по состоянию на 1 сентября в мире обнаружили более 25 миллионов случаев COVID-19.

Как сообщал ONLINE.UA, команда ученых достигла значительных успехов в разработке собственной вакцины против коронавируса COVID-19. Сейчас эксперты из Австралии уже начали клинические испытания препарата Novavax, который создали в Соединенных Штатах.

Источник: ONLINE.UA
Теги: ВОЗ, наука, эпидемия, прогноз, пандемия, коронавірус, вторая волна
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Обновлено:13:11, 01.09.2020

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