Власти сообщили пенсионерам прекрасную новость - детали

Руководительница комитета парламента по вопросам социальной политики Галина Третьякова порадовала украинских пенсионеров замечательными новостями — она официально сообщила о том, что Кабинет министров и Верховная Рада намерены со следующего года ввести доплаты к пенсиям для пенсионеров в возрасте от 75 лет — подобные тем, которые в этом году были введены для пенсионеров в возрасте от 80 лет. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина" .

"Сейчас мы ждем 15 сентября, когда будут внесен государственный бюджет. Я на постоянном контакте с министром финансов. Он закладывает надбавку и для лиц 75+. Будем помогать людям, которые работали в основном в советское время и имеют очень малую пенсию сейчас", — пояснила представительница украинского парламента.

Кроме того, Галина Третьякова обратила внимание на то, что в этом году Верховная Рада приняла два закона, согласно которым люди в возрасте от 80 лет дополнительно получили не только доплату в 1000 грн, которая была предоставлена единовременно почти 5 млн пенсионеров, но и доплату в размере 500 грн в месяц до пенсии пожизненно. Также она отметила, что люди, которым более 75 лет, работали в советское время, когда не было высоких заработных плат, поэтому их пенсия сейчас не является справедливой. В Государственной службе статистики указывают на то, на конец 2019 году в Украине было 9,98 млн человек в возрасте от 60 лет и 7,15 млн человек в возрасте от 65 лет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что с 1 сентября 2020 минимальная зарплата в Украине увеличивается с 4723 грн до 5000 грн. Соответствующий указ уже подписал президент страны Владимир Зеленский. В связи с повышением минимальной зарплаты в Украине вырастут и пенсии. В ПФУ объяснили, кто будет получать больше и на сколько увеличатся выплаты.