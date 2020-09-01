Динамо против АЗ - поступили неутешительные новости о матче квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" проведет матч 3-го квалификационного раунда лиги чемпионов против голландского клуба "АЗ". Коронавирус и эпидемическая ситуация тем временем могут не позволить провести игру в Украину. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Футбол NEWS".

По обнародованным данным, именно Киев должен стать местом проведением матча, в соответствии с порядком УЕФА.

В течение последних дней украинская столица демонстрирует ухудшенные ситуацию с COVID-19 , ежедневно в городе регистрируют более 200 новых случаев — это десятая часть от общего количества новых больных по стране.

На фоне таких событий представители УЕФА могут принять решение о переносе места проведения футбольного поединка. Они могут выбрать стадион в другой стране, которая станет таким образом нейтральным полем.

В то же время нидерландский правительство определило Украину как региона с "красной зоны" через уровень распространения инфекции. Граждане европейского государства получили рекомендацию воздержаться пока от визитов в нашу страну — по возвращении им придется пройти двухнедельный карантин.

Напомним, матчи упомянутого квалификационного этапа состоятся 15-16 сентября. Команды встретятся лишь раз, победитель получит право на дальнейшую борьбу за Лигу чемпионов.

Предыдущий сезон Лиги чемпионов завершился накануне победой мюнхенской "Баварии" — немецкая команда одолела в финальном матче турнира французов с ПСЖ.

Как сообщал ONLINE.UA, бразильский нападающий Неймар, который выходит на поле за французский ПСЖ, раскрыл планы на свою карьеру. Он утверждает, что не планирует покидать упомянутую команду несмотря на все слухи. Прежде всего форвард хочет оставить след в истории команды.