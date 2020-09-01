Разумков удивил новым заявлением после скандала с выборами на Донбассе

31 августа глава украинского парламента Дмитрий Разумков официально сообщил, что в Верховной Раде уже есть обращения члена команды Владимира Зеленского и одного из представителей Украины в ТКГ Витольда Фокина о выборах на оккупированном Донбассе. Однако уже 1 сентября спикер ВРУ неожиданно для всех начал противоречить сам себе и заявил: ни одного обращения в парламент не поступало. О том, что обращение заместителя главы украинской делегации в ТКГ уже в парламенте, Дмитрий Разумков рассказал в эфире "Свободы слова" 31 августа, передает ONLINE.UA.

"По состоянию на сегодня также есть заявление Витольда Фокина, оно расширяет в некоторой степени ту позицию, которая была заявлена, но она кардинально другая, хотя там и там, она делается представителем делегации ТКГ", — подчеркнул Дмитрий Разумков.

По словам председателя ВРУ, внесении изменений в постановление парламента о местных выборах может поставить под сомнение само голосование, или даже подтолкнуть его к грани срыва.

Однако уже утром 1 сентября Дмитрий Разумков побеседовал с журналистами и заявил, что его слова "не до конца правильно поняли". Мол, письменного обращения от Фокина в парламент так и не поступало.

"Имеется в виду то интервью, где он обращался в Верховную Раду. Он говорил, что когда парламент не рассмотрит такие изменения, то это будет восприниматься, будто Рада "не очень хочет мира", — начал утверждать Дмитрий Разумков.