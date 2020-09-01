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Разумков удивил новым заявлением после скандала с выборами на Донбассе

Политика | Читати новину українською
Разумков удивил новым заявлением после скандала с выборами на Донбассе Дмитро Разумков (rada.gov.ua)

31 августа глава украинского парламента Дмитрий Разумков официально сообщил, что в Верховной Раде уже есть обращения члена команды Владимира Зеленского и одного из представителей Украины в ТКГ Витольда Фокина о выборах на оккупированном Донбассе. Однако уже 1 сентября спикер ВРУ неожиданно для всех начал противоречить сам себе и заявил: ни одного обращения в парламент не поступало. О том, что обращение заместителя главы украинской делегации в ТКГ уже в парламенте, Дмитрий Разумков рассказал в эфире "Свободы слова" 31 августа, передает ONLINE.UA.

"По состоянию на сегодня также есть заявление Витольда Фокина, оно расширяет в некоторой степени ту позицию, которая была заявлена, но она кардинально другая, хотя там и там, она делается представителем делегации ТКГ", — подчеркнул Дмитрий Разумков.

По словам председателя ВРУ, внесении изменений в постановление парламента о местных выборах может поставить под сомнение само голосование, или даже подтолкнуть его к грани срыва.

Однако уже утром 1 сентября Дмитрий Разумков побеседовал с журналистами и заявил, что его слова "не до конца правильно поняли". Мол, письменного обращения от Фокина в парламент так и не поступало.

"Имеется в виду то интервью, где он обращался в Верховную Раду. Он говорил, что когда парламент не рассмотрит такие изменения, то это будет восприниматься, будто Рада "не очень хочет мира", — начал утверждать Дмитрий Разумков.

Как уже упоминалось ранее, 20 августа в украинский парламент направил свое письмо и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в постановление о местных выборах. На это сразу же отреагировал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, — по его словам, сейчас для проведения выборов на территории ОРДЛО нет предпосылок.
 
Как сообщал ONLINE.UA, недавно член команды украинского лидера Владимира Зеленского и глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблеи НАТО Егор Чернев выступил с неожиданным требованием — он хочет, чтобы власти страны исключили из украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина, который недавно предложил идею полной амнистии для пророссийских боевиков на Донбассе.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Дмитрий Разумков, Витольд Фокин, Донбасс, новости Донбасса, выборы на Донбассе, амнистия боевиков, скандал
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