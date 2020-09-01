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Украина против Швейцарии - где смотреть интригующий матч Лиги наций

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Украина против Швейцарии - где смотреть интригующий матч Лиги наций Андрій Шевченко (фото — ffu.ua)

Сборная Украины по футболу начнет выступление в Лиге наций матчем против швейцарской команды. Уже в четверг, 3 сентября, игроки двух государств сойдутся в поединке Лиги А. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные турнира.

По обнародованным данным, матч состоится на "Арене Львов", фанаты не смогут увидеть его собственными глазами через карантинные ограничения.

Транслировать поединок украинский и швейцарцев телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Начало запланировано на 21:45.

"На стартовом поединке Лиги наций-2020/2021, в котором сборная Украину 3 сентября во Львове будет принимать команду Швейцарии, работать судейская бригада из Швеции. Главным арбитром выступит Андреас Экберг. На линиях ему будут помогать Мехмет Кулум и Стефан Халльберг. Обязанности четвертого арбитра выполнять Каспар Сьйоберг", — заявил в Украинской ассоциации футбола.

Следует напомнить, этот матч в истории столкновений Украины и Швейцарии станет третьим. К тому команды встречались один раз по-товарищески и в 1/8 финала Чемпионата мира 2006 года.

Тогда матч завершился "сухой" ничьей, однако украинские футболисты сумели преодолеть швейцарского оппонента в серии пенальти со счетом 3: 0. Интересно, что первый гол забил бывший нападающий Андрей Шевченко, который сейчас тренирует сборную.

Следующим матчем национальной команды Украины станет борьба против Испании. Сборные встретятся в Мадриде уже в это воскресенье, 6 сентября.

Как сообщал ONLINE.UA, киевское "Динамо" проведет матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против голландского клуба "АЗ". Коронавирус и эпидемическая ситуация тем временем могут не позволить провести игру в Украине, даже в столице обнаруживают более 200 случаев ежедневно.

Источник: ONLINE.UA
Теги: футбол, сборная Украины, спорт, матч, Швейцария, Ліга націй
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