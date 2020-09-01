Им дали команду "фас": Лукашенко озвучил новое жесткое предупреждение

31 августа Литва, Латвия и Эстония нанесли мощный удар по команде действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество — они стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси. Что важно понимать, эти члены Евросоюза не побоялись внести в санкционные списки 30 белорусских чиновников. На это решение мгновенно отреагировал сам Александр Лукашенко, который также попал под удар санкций. Он экстренно обратился к международному сообществу и отметил, что его команда поддержит экономические решения в ответ на санкции стран Балтии. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на белорусское государственное агентство "БелТА".

По мнению скандального политика, более опытные страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и "немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток". По его словам, странам Балтии, которые являются "более слабыми" была дана команда выступить против Беларуси.

"Им дали команду "фас", они и вякнул из-под забора. Я так это и оцениваю", — цинично отметил Лукашенко.

Диктатор сразу же обратил внимание на то, что его команда уже прорабатывает меры на введенные санкции.

"Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, это дороже будет для Беларуси (переориентировать свои грузы из балтийских портов на Россию). Конечно, нам немножко будет не выгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду", — подчеркнул белорусский диктатор.

Кроме того, Лукашенко цинично отметил, что странам Балтии необходимо быть осторожными с Беларусью, ведь их собственные народы могут воспринять такое отношение к соседней республике "неоднозначно".

"Пусть аккуратнее катят на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего народа так в зубы, что этих зубов не останется", — добавил скандальный политик.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко неожиданно для всех начал "чистить" свою команду.