Это будет резня - Лукашенко шокировал угрозами и упоминанием Украины

Режим Александра Лукашенко пытается всеми усилиями удержать власть в Беларуси, также благодаря угрозам о распаде страны без президента. Республиканский лидер снова начал говорить о "резню" и повторения событий, которые происходили в Украине. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

По словам политика, все его усилия якобы направленные на спасение государства, которое создано за последние 25 лет — создано с "руин и пепла".

"Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", — громко заявил Лукашенко.

С подобными утверждениями он публично выступает в течение последних недель, особенно острыми они стали на фоне многотысячных протестных акций, участники которых требуют отставки президента, победил благодаря фальсификациям на выборах.

Украина стала для Лукашенко поводом для сравнения — будто вот что ждет белорусов без него.

"По фактам захвата власти возбуждено уголовное дело. Вот он и ответит по закону, и спрятаться нигде не сможет. Есть и другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили кого на покой, кому просто предложили заниматься бизнесом. Они тоже неоткровенно, но где-то "постятся", — таким образом лидер режима прокомментировал оппозиционную Координационный совет и его сторонников среди власти.

Как сообщал ONLINE.UA, режим Александра Лукашенко наконец отреагировала на мощный удар членов Евросоюза — Литвы, Латвии и Эстонии. Отмечается, что Министерство иностранных дел жестко раскритиковал персональные санкции против белорусских чиновников.