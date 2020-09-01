Новости

Лента новостей

Мы с Путиным сделаем это - Лукашенко наконец-то раскрыл свои планы

Политика | Читати новину українською
Мы с Путиным сделаем это - Лукашенко наконец-то раскрыл свои планы Олександр Лукашенко та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

1 сентября действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, ошеломил мир новым неожиданным заявлением — он сообщил, что намерен совместно с главой Кремля Владимиром Путиным сохранить "общую Родину" народов Беларуси и России. О своих новых планах скандальный политик рассказал, отвечая на вопросы представителей медиа, во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на государственное информационное агентство "БелТА".

"В послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали называть, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и повсюду. Мы сегодня братья. Но зачем ждать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России Владимиром Путиным. — ред.) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, чтобы не вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Нашу общую отчизну, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока", — заявил Александр Лукашенко.

Стоит обратить внимание на то, что в РФ уже сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых подготовили для предоставления "помощи" Минску. 31 августа во время брифинга постоянный представитель Кремля Дмитрий Песков в очередной раз подтвердил, что команда Владимира Путина, если это будет необходимо, отправит российских силовиков в Беларусь. Что важно понимать, для этого главе Кремля не требуется согласие Совета Федерации, так как это "обязательства РФ, которые были ратифицированы парламентом".

 "Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому сейчас нет смысла говорить об этом. Если же российская помощь будет нужна, то для этого не потребуется согласие Совета федерации", — подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко начал публично угрожать санкциями странам Балтии — Литве, Латвии и Эстонии. Кроме того, он обозвал их "слабыми" пешками, которые "вякают из-под забора".

Источник: ONLINE.UA
Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, РФ, Беларусь, выборы в Беларуси, война, митинги, протесты, Кремль
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 123303 +2088
Выздоровели 57802 +688
Летальные 2605 +48

Данные МОЗ Украины
Обновлено:14:11, 01.09.2020

Онлайн референдум
  • Верите ли вы в эффективность российской вакцины против коронавируса?
  • 45%
    55%

    Ответили 145958

Все вопросы
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...