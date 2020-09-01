Мы с Путиным сделаем это - Лукашенко наконец-то раскрыл свои планы

1 сентября действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, ошеломил мир новым неожиданным заявлением — он сообщил, что намерен совместно с главой Кремля Владимиром Путиным сохранить "общую Родину" народов Беларуси и России. О своих новых планах скандальный политик рассказал, отвечая на вопросы представителей медиа, во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на государственное информационное агентство "БелТА".

"В послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали называть, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и повсюду. Мы сегодня братья. Но зачем ждать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России Владимиром Путиным. — ред.) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, чтобы не вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Нашу общую отчизну, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока", — заявил Александр Лукашенко.

Стоит обратить внимание на то, что в РФ уже сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых подготовили для предоставления "помощи" Минску. 31 августа во время брифинга постоянный представитель Кремля Дмитрий Песков в очередной раз подтвердил, что команда Владимира Путина, если это будет необходимо, отправит российских силовиков в Беларусь. Что важно понимать, для этого главе Кремля не требуется согласие Совета Федерации, так как это "обязательства РФ, которые были ратифицированы парламентом".

"Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому сейчас нет смысла говорить об этом. Если же российская помощь будет нужна, то для этого не потребуется согласие Совета федерации", — подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко начал публично угрожать санкциями странам Балтии — Литве, Латвии и Эстонии. Кроме того, он обозвал их "слабыми" пешками, которые "вякают из-под забора".