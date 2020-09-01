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Путинские войска решились на новую циничную выходку - что случилось

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Путинские войска решились на новую циничную выходку - что случилось Російський винищувач (фото — відкриті джерела)

Воздушное командование НАТО выступило с новым обвинением против России. Представители его зафиксировали нарушение границы Альянса, которое совершил российский истребитель Су-27. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-служба блока.

По официальным данным, инцидент произошел 28 августа, однако о нем предупредили только накануне.

Истребитель российских сил, которые базировались в Калининграде, отправился для сопровождения американского бомбардировщика B52, который был участником маневров Allied Sky. Во время движения пилот-русский "значительно нарушил границу" Дании неподалеку от острова Борнхольм.

Датские воздушные силы мгновенно отреагировали на события, они отправились на перехват нарушителя. Впрочем, российский самолет вернулся до их прибытия в район инцидента. Патруль Дании оставался в воздухе определенное время.

Представители НАТО обратили внимание на "новый уровень провокационной поведения русских", поскольку такой эпизод стал первым за несколько последних лет.

"Этот инцидент демонстрирует неуважение России с международными нормами и суверенному воздушном пространстве союзной страны. Мы по прежнему бдительны и готовы обеспечить круглосуточную безопасность воздушного пространства НАТО", — цитирует пресс-служба генерала Джеффа Харриган, командующего BBC Альянса.

В то же время Министерство обороны России опровергло всю информацию о вышеупомянутом инциденте. Москва отмечает, полет истребителя прошел исключительно в пределах нейтральных вод Балтийского моря.

Как сообщал ONLINE.UA, Кремль снова устроил международный скандал. На этот раз он возник во Франции, где задержали офицера, который передавал российским спецслужбам сверхсекретные документы. Примечательно то, что французский военный проходил военную службу на военной базе НАТО в Италии.

Источник: ONLINE.UA
Теги: авиация, ВКС РФ, Россия, границы, НАТО, армия
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Обновлено:14:11, 01.09.2020

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