Резиденция Президента в Мариинском дворце откроется для экскурсий - уже известна дата

Команда украинского лидера Володимр Зеленского порадовала украинцев долгожданной новостью — официально стало известно, что Церемониальная резиденция Президента Украины, которая размещается в Мариинском дворце, станет доступной для экскурсий с 4 сентября 2020 года. Обратите внимание на то, что посетить дворец можно будет в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00. Для этого необходимо предварительно забронировать дату и время своего визита на сайте, а непосредственно перед началом экскурсии — купить билет. Экскурсия продлится 45 минут. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента Украины.

Стоит обратить внимание на то, что стоимость билета составляет 150 грн. Для льготных категорий граждан — 75 грн. Бесплатными экскурсии будут для детей до 7 лет. Кроме того, отмечается, что каждый четверг доступ во дворец будут иметь только организованные группы школьников. В ОП рассказывают, что для них уже подготовлена особая программа экскурсии с учетом их возраста, класса и специфики исторического периода, который они изучают.

«Этот дворец имеет долгую и сложную историю. Но это также часть украинской истории. И я считаю, правильно открыть двери дворца для всех людей, всех украинцев, чтобы каждый смог коснуться страниц этой истории: иногда драматических, а иногда — выдающихся", — подчеркнул украинский лидер Владимир Зеленский.

В ходе экскурсии дворцом вы сможете ознакомиться с экспозицией картин и подарков президентам Украины, церемониальным залом, залом для переговоров. Что важно понимать, этот дворец является достопримечательностью дворцовой архитектуры стиля барокко и внесен в реестр памятников национального культурного достояния. Решение о его строительстве было принято в 1744 году. Проект разработан под руководством знаменитого итальянского архитектора Бартоломео Растрелли. Считается, что образцом для киевского дворца стал дворец Алексея Разумовского в Перово под Москвой. В 1812 и 1819 годах произошли пожары, уничтожившие часть здания. Российский архитектор Карл Маевский, проводя реставрационные работы, придал дворцу новых стилистические черты.

"В 1917 году большую часть дворца занял Исполнительный комитет новой демократической городской власти Киевского объединенного комитета общественных организаций. Сооружение фактически стало центром городского самоуправления в начальной фазе революции. В конце января 1918 дворец заняли большевики. Здесь разместилось военное командование, штаб и печально известная ЧК. Дворец превратился в тюрьму, а прилегающий парк стал местом расстрелов и захоронений. В 1941-1943 годах большая часть сооружения пустовала, а с 1946 по 1949 год шли ремонтно-реставрационные работы под руководством архитектора Павла Алешина", — рассказывают в ОП.

Нетрудно догадаться, что после восстановления государственной независимости Украины в 1991 году дворец стал официальной резиденцией главы государства. Здесь проводятся саммиты, официальные приемы на высшем уровне, церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, наград, встречи иностранных делегаций на высшем уровне и тому подобное.

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