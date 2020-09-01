Усик согласился - команда украинского чемпиона поразила планами

Украинский боксер Александр Усик определился с позицией относительно следующих соперников. Он готов драться с тем, кто победит в бою Джошуа — Пулев. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Sky Sports.

По словам промоутера Александра Красюка, украинский чемпион готов подождать перед борьбой за титул WBO.

"Усик согласился позволить Джошуа сражаться против Пулева, а победитель встретится с ним. И это утверждение все еще актуально", — пояснил агент.

Он добавил, команда Усика добиваться нового боя за чемпионский пояс уже после поединка с британцем Дереком Чисорой. Этот бой планируется уже на 31 октября.

Менеджмент украинского боксера планирует воспользоваться правилами WBO, чтобы нажать на Джошуа и организовать поединок. В противном случае потенциальному оппоненту придется оставить титул, которым он владеет.

Усик хочет драться с Джошуа или иным бойцом, который будет или будет претендовать на пояс WBO. В планах украинца — стать чемпионом супертяжелого веса.

Напомним, профессиональный спорт оказался парализованным в течение месяцев из-за пандемии коронавируса COVID-19 . Усик и Джошуа должны были встретиться на ринге еще в мае, они даже провели первую совместную пресс-конференцию в марте.

Впрочем, только на конец октября промоутерам удалось организовать бой украинском с британцем после срыва предыдущей даты.

Как сообщал ONLINE.UA, в ночь с 29 на 30 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоялся долгожданный бой лета сразу два титула чемпиона мира по версиям WBO и WBC, за которые боролись украинец Виктор Постол и американец Хосе Рамирес. Бой продлился все 12 раундов. Подробности — по ссылке.