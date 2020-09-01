Главная соперница Лукашенко выступила с неоднозначным заявлением про оккупированный Крым

Главная соперница Александра Лукашенко и руководительница белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с новым заявлением о аннексированном Крыме — она подчеркнула, что оккупированный Россией полуостров отошел другому государству с нарушением международных законов. Что важно понимать, недавно в интервью изданию Meduza Тихановская уклонилась от вопроса о Крыме, однако впоследствии сказала, что "юридически Крым украинский, а фактически — российский". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на LRT.

"Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым "de jure" украинский, а "de facto" — российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству вопреки этим законам. Но опять же у нас задача стоит — разобраться с ситуацией в Беларуси, то, что волнует наш народ, это новые, честные выборы. Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на это вопрос, и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединял нас", — заявила Светлана Тихановская.

Стоит обратить внимание на то, что Светлана Тихановская — жена политзаключенного и блогера Сергея Тихановского. 19 июля она официально сообщила, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз. По ее словам, она участвовала в избирательной кампании, заменив своего арестованного мужа. Что важно понимать, вокруг Тихановской объединились оппозиционные силы страны. В поддержку кандидата тысячи граждан по всей Беларуси вышли на митинги.

30 августа стало известно, что Тихановская хочет начать диалог с Александром Лукашенко, исполняющим обязанности президента Беларуси. Власти Евросоюза заявила о готовности поддержать эти переговоры. А 31 августа стало известно, что Тихановская добилась выступления в СБ ООН по видеосвязи на заседании 4 сентября. Это стало возможным благодаря приглашению Эстонии, которая сейчас входит в состав ответственного за поддержание международного мира и безопасности органа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Александр Лукашенко наконец рассказал о своих планах с Владимиром Путиным относительно Беларуси.