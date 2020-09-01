В NASA раскрыли список новых амбициозных миссий - впечатляющие детали

В NASA обнародовали список проектов, претендующих на воплощение в будущем. Каждая из представленных инициатив касается исследования околоземного пространства. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Пресс-служба космического агентства США.

По официальным данным, речь идет о классе проектов Medium-Class Explorer. Каждый из пятерки этих "полуфиналистов" получит 1,25 миллиона долларов, им необходимо будет потратить 9 месяцев окончательного завершения разработки.

Уже после представители агентства выберут два наиболее эффективных проекты, которые реализуют. Главной темой всех инициатив стала "космическая погода" — это солнечная активность, которая влияет на околоземное пространство.

Каждый из победителей претендует на 250 миллионов долларов финансирования.

"Каждое из предложений дает возможность наблюдать то, что раньше мы не видели, или же обещает сильно продвинуть наши знания в ключевых направлениях", — цитирует ведомство научного директора Томаса Цурбухена.

Вот перечень всех проектов:

STORM — его авторы планируют создать мощную систему мониторинга потоков солнечного ветра — благодаря космическим и земным инструментам для наблюдения;

HelioSwarm — авторы разработали концепцию 9 спутников SmallSat для исследования солнечного ветра, который позволит создать трехмерную картину турбулентных потоков;

MUSE — исследователи планируют изучить солнечную корону, чтобы понять процессы появления вспышек и выбросов массы, разработанный аппарат сможет предоставить более качественное наблюдение;

ARCS — команда ставит целью изучения полярного сияния, которое возникает из-за движения солнечных частиц благодаря направлению магнитным полем нашей планеты — для этого отправят 32 спутники CubeSat и наладят 32 земные обсерватории в одной сети;

Solaris — ученые планируют заниматься изучением полюсов Солнца, это предполагает уникальные наблюдения за фотосферой и магнитосферой — эти отрасли ранее почти не исследовали.

Как сообщал ONLINE.UA, во вторник, 1 сентября, состоится новая космическая событие, о котором население планеты предупредили в NASA. В этот день к Земле на минимальное расстояние приблизится потенциально опасный астероид 2011 ES4 размером с многоэтажку.