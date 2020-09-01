Это невозможно, но мы готовы - Зеленский безотлагательно обратился к украинцам

1 сентября глава государства Владимир Зеленский обратился к украинским гражданам со срочным заявлением — он отметил, что заменить живую школу на школу онлайн невозможно, однако уже сейчас наша страна готова к формату дистанционного образования, если будет большая волна COVID-19 . Об этом он сообщил во время встречи со СМИ на Полтавщине, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Я понимаю, что школа онлайн — это не выход, так как для детей главное — это общение, это действительно диалог и это действительно ощущение свободы. Именно такую свободу и общение ты можешь получить только в школе. И лучше, я уверен, знания воспринимаются , когда ты видишь учителя, когда учитель к тебе подходит. Заменить живую школу на школу онлайн невозможно. Хотя мы готовы к такому формату, если будет большая волна COVID-19 ", — подчеркнул глава государства.

По словам Владимира Зеленского, именно наша страна одной из первых в Европе показала, "что такое школа онлайн".

"Мы экспериментировали, одни из первых в Европе показали, что такое школа онлайн, она у нас работает, и школа TV. Почему мы будем делать TV, потому что, к сожалению, в отличие от некоторых или многих стран, интернета у нас в селах нет пока. Но мы тоже занимаемся этой программой", — подчеркнул украинский лидер.

Как известно, 1 сентября в Украине начался новый учебный год, однако пойти в школу 1 сентября смогли не все ученики. В тех городах и районах, которые попали в красную карантинную зону, запрещено открывать учебные и дошкольные учреждения. Минздрав и МОН рекомендовали там снова ввести дистанционное обучение, однако власти на местах выступают против этого решения. В частности, в красную зону попал город Ивано-Франковск. Тамошний мэр Руслан Марцинкив 31 августа официально заявил, что городской совет принял решение не переводить школы на онлайн-обучение, а продолжить в них летние каникулы до 11 сентября.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире украинского телеканала напомнил украинцам, как будут работать школы в период пандемии коронавируса.