Немедленно исключить из партии - в команде Зеленского разгорелся новый скандал

Во время заседание 1 сентября народный избранник от фракции "Слуга народа" Гео Лерос неожиданно для всех публично обвинил главу государства Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента — в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России, однако доказательств не привел. В этот же день официально стало известно, что в "Слуге народа" собирают голоса за исключение Гео Лероса из фракции. Сам депутат утверждает, что распоряжение в отношении него дал украинский лидер Владимир Зеленский руководителю фракции Давиду Арахамии после его сокрушительного выступления. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сообщение народного избранника в Фейсбук.

"Владимир Зеленский после моей речи приказал Арахамии срочно собрать подписи об исключении меня из фракции СН, даже лично давит на депутатов, которые не согласились меня исключить.Что же, скоро станет известно, кого все устраивает, а кто не хочет мириться с этим беспределом. Владимир Александрович, но это все уже не имеет никакого значения. Все что я сказал — чистая правда, которая известна каждому народному депутату, журналисту, чиновнику, милиционеру, бизнесмену, общественному активисту и всем, кто хоть как-то за последний год пересекался с властью. Вопрос для вас только в том, сколько еще будет стоить цензура, чтобы обо всем этом не узнал каждый украинец. Я говорю, сколько в деньгах и в должностях для олигархов, давайте говорить как есть. Я счастлив, что говорю правду, а вы заложник олигархов — это навсегда, от этого не отмыться! Слава Украине!",— написал Гео Лерос.

Информацию, которую распространил депутат, уже подтвердила народница избранница Лиза Ясько.

"Во фракции собирают голоса за исключение Гео Лерос из фракции. Официально заявляю, что я воздержалась. Несмотря на то, что я не всегда согласна с Гео, я не хочу и не буду занимать позицию против Гео Лероса!", — сообщила политик.

Стоит обратить внимание на то, что Гео Лерос ранее был советником Владимира Зеленского, однако теперь критикует Офис президента. 28 августа его автомобиль сожгли. В марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата председателя ОП Андрея Ермака — Дениса Ермака — проводит переговоры о трудоустройстве лиц на должности в органах власти. Это разоблачение не привело к увольнению Андрея Ермака.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, Дмитрий Разумков удивил новым заявлением после скандала с выборами на Донбассе.