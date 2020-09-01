В следующем году - Зеленский дал неожиданное обещание всей стране

Украинский президент Владимир Зеленский посетил в вторник, 1 Сентябрь Полтавщину. Во время рабочего визита он выступил с обещанием строить аэропорты по всей стране в случае предоставления данных о реальной потребности. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента.

Во время визита государственном лидеру продемонстрировали проект реконструкции взлетной полосы областного аэропорта. По словам и.о. гендиректора Владимира Окара, реконструкция требует 425000000 гривен.

"Надо делать полосу. Поддерживать нет смысла, поскольку вы тратите деньги на поддержку, а полоса и дальше не функционирует", — ответил Зеленский.

Он отметил, работу необходимо начать уже в этом году, необходимые средства запланируют в областной бюджет.

В то же время заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко объяснил, что в 2021 году перечень необходимых работ добавят к Нацпрограммы "Большая стройка", бюджет области обеспечит разработку проектно-сметной документации.

"Все аэропорты будем добавлять в программу. Приоритет будет для тех городов, тех аэропортов, в которых документы. По всей стране есть или полоса, или терминал. И если документы будут в этом году, то в следующем году мы построим", — резюмировал Зеленский.

Напомним, украинский президент в августе начал большой тур по городам Украины, первыми поездками стали визиты на Херсонщину и Запорожье. Также недавно он выступил на партийном съезде "Слуги народа", который связан с местными выборами осенью.

Как сообщал ONLINE.UA, накануне Зеленский обратился к Верховной Раде с важным призывом. Он касается законопроекту о референдуме, который необходимо рассмотреть в ближайшее время. По его словам, элемент политической программы по народовластия — один из самых главных.