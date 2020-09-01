Сколько часов сна человек теряет из-за работы - вы будете удивлены

Очень много людей с нетерпением ждут выходных, чтобы "догнать" сон после рабочих будней. По словам ученых, люди в среднем каждую ночь спят на полчаса меньше, чем нужно их организму. Отмечается, что ученые наблюдали за 100 людьми в возрасте от 60 до 71 года в течение двух лет. Они сравнивали их режим сна до и после выхода на пенсию. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на исследование ученых из Стокгольмского университета.

"После выхода на пенсию мы обнаружили, что каждый день был похож на выходные — по крайней мере, когда речь заходила о том, как долго люди спали. Продолжительность сна увеличилась, но только в будни, в среднем с 6,5 до 7 часов на ночь. Это означало, что пенсионеры спали примерно равное количество часов каждую ночь недели", — пишет издание. По словам ученых, участники эксперимента имели хроническую частичную недостаточность сна, когда они работали, примерно 2,5 часа в неделю. Исследование еще раз подтверждает тот факт, что невозможно компенсировать недостаток сна во время выходных. "Частичное лишение сна в результате работы может длиться годами, поэтому следует учитывать накопленные последствия. Спать менее 7 часов регулярно связано с повышенным риском для различных состояний здоровья, включая диабет, инсульт и депрессию. Это также связано с нарушением функции иммунной системы, а также повышенным риском несчастных случаев", — говорится в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, детскую забывчивость и плохую память часто связывают с озорством и невнимательностью, но оказывается, эта проблема может быть следствием низкого дохода семьи. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Торонто.