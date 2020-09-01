ВСП принял резонансное решение по скандальному судье Вовку - что следует знать

Скандально известный судья Вовк останется на отведенном должности, решила Высший совет правосудия. таким образом учреждение отреагировала на обращение Офиса генерального прокурора. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс служба ВСП.

По официальным данным, ходатайство подала лично генпрокурорка Ирина Венедиктова, оно касалось временного отстранения Вовка из-за уголовного производства.

"Высший совет правосудия принял решение вернуть без рассмотрения Генеральному прокурору Венедиктов Ирине Валентиновне ходатайство о временном отстранении от правосудия председателя Окружного административного суда города Киева Вовка Павла Вячеславовича в связи с тем, что приобщены к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения судьи сообщение о подозрении и, соответственно, он не получил статус подозреваемого", — утверждают в ВСП.

Напомним, в июле НАБУ официально проинформировало о вручении подозрения скандальном судьи. Также о подозрении сообщили его заместителю Евгению Аблов и еще 5 судьям этого суда.

В Окружном административном суде Киева тогда провели обыски — об этом заявила пресс служба ведомства. Среди озвученных оснований — якобы расследования "дел Майдана", однако отмечалось, что председатель суда Волк в отпуске.

Через месяц после того, как НАБУ и САП сообщили о подозрении Вовку Венедиктова подписала представление об их отстранении от должности.

Как сообщал ONLINE.UA, таким образом Генпрокуратура поставила точку в резонансном скандале, поскольку после предоставления подозрения вышеупомянутые должностные лица продолжали выполнять службу. Представление в Высший совет правосудия генпрокурорка подписала 14 августа.