Польша набросилась с резонансными обвинениями на Украину - что случилось

Посол Польши Бартош Цихоцкий 31 августа безотлагательно обратился с письмом к главе Бродовской районной государственной администрации Оксаны Прокопец, выразив решительный протест против открытия в Гуте Пеняцкой на Львовщине, мемориальной доски с надписью "бандиты из Армии Крайовой". Стоит обратить внимание на то, что об установлении мемориальной доски украинцам, погибшим в Гуте Пеняцкой, стало известно из публикаций в воскресенье Червоноградской городской организации ВО "Свобода". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на польское издание Onet.

В одной из публикаций, в частности, цитируется военный капеллан Михаил Гредиль, который утверждает, что "мы слишком толерантны к своим врагам". Польский посол в своем письме к Прокопец выразил "решительный протест" и возмущения против действий "Свободы" и отметил, что ожидает немедленных шагов по "прекращению на территории, являющейся в подчинение Бродовский райгосадминистрации, демонстрации ненависти и пренебрежения к тем, кто уже пострадал и не может требовать правосудия".

Посол спросил главу Бродовский РГА, давало ли подчиненное ей ведомство разрешение на строительство этого памятника, "в частности, с обманчивой и оскорбительной таблицей".

"Я верил и до сих пор верю, что Гута Пеняцкая может стать местом восстановления процесса примирения между поляками и украинцами, но я вижу, что в Украине есть круги, которых беспокоит каждый шаг в правильном направлении и, которые хотели бы по непонятным для меня причинам отменить каждый положительный процесс, недавно инициированный президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским", — подчеркнул польский посол.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно президент Беларуси, которого не признает легитимным международное сообщество, Александр Лукашенко обвинил Польшу в намерении захватить один из белорусских регионов. Официальная Варшава мгновенно отреагировала на выходку диктатора.