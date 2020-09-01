Большое беспокойство - МОЗ предупредило украинцев об угрозе

В Министерстве здравоохранения выступили с новым предостережением относительно распространения коронавируса COVID-19 Украина. Сейчас заполнена почти треть мест в больницах, отведенных для больных новую инфекцию. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра Максима Степанова.

По его словам, Украинская следует быть осторожными.

"На сегодняшний день у нас 36 тысяч коек отведены под COVID-19 , из которых на сегодняшний день заполнены 105 тысячи. Это данные сегодня утром (1 августа — ONLINE.UA). В МОЗ это вызывает большое беспокойство", — пояснил Степанов.

Он добавил, ситуация остается напряженной.

"Надо беречься, чтобы не попасть в больницу", — добавил политик.

Следует напомнить, утром во вторник, 1 сентября по всей Украине обнаружили 123 303 больных COVID-19 с начала эпидемии. К смерти привели 2605 случаев, а вот еще почти 58 тысяч украинцев выздоровели.

В украинском правительстве ранее отмечали, что так называемая вторая волна эпидемии может начаться осенью. Уже длительное время, несколько недель, по всей стране подтверждают ежедневно около двух тысяч новых случаев. Также эксперты обращали внимание на развитие в этот период традиционных эпидемических ситуаций, связанных с гриппом — это создаст дополнительную нагрузку на врачей.

Как сообщал ONLINE.UA, 1 сентября глава государства Владимир Зеленский обратился к украинским гражданам со срочным заявлением — он отметил, что заменить живую школу на школу онлайн невозможно, однако уже сейчас наша страна готова к формату дистанционного образования, если будет большая волна COVID-19 .

Школу не открылись пока только в "красной зоне", об этом предупреждали ранее, когда разрабатывали стратегию адаптивного карантина.